Цього тижня президент рф володимир путін здійснить робочий візит до В'єтнаму. Рішення Ханою, який проігнорував Саміт миру, прийняти путіна обурило представників США. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

У понеділок, 17 червня, низка російських та в'єтнамських ЗМІ підтвердили, що путін планує візит до Ханою. Такий крок демонструє прихильність В'єтнаму, який керується комуністами, до режиму москви.

Очікується, що під час дводенного візиту, який розпочнеться в середу, путін зустрінеться з новим президентом В’єтнаму То Ламом та іншими лідерами.

У виданні також підкреслили, що візит путіна до В'єтнаму відбудеться одразу після Саміту миру у Швейцарії, який проігнорували представники Ханою.

Як повідомили джерела Reuters, під час свого першого державного візиту до В’єтнаму з 2017 року Путін оголосить про угоди в таких секторах, як торгівля, інвестиції, технології та освіта.

Однак обговорення з в'єтнамськими лідерами, ймовірно, будуть зосереджені на більш делікатних питаннях.

Доповнення

Тим часом Вашингтон - головний торговий партнер В'єтнаму - обурений такою політикою Ханою.

Жодна країна не повинна давати путіну платформу для просування його агресивної війни та іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої звірства