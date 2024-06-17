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Reuters: цього тижня путін відвідає В'єтнам, у США обурені поведінкою Ханоя

Київ • УНН

 • 63788 перегляди

Цього тижня президент рф володимир путін здійснить робочий візит до В'єтнаму, що розлютило США, оскільки напередодні Ханой проігнорував Саміт миру у Швейцарії.

Reuters: цього тижня путін відвідає В'єтнам, у США обурені поведінкою Ханоя

Цього тижня президент рф володимир путін здійснить робочий візит до В'єтнаму. Рішення Ханою, який проігнорував Саміт миру, прийняти путіна обурило представників США. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

У понеділок, 17 червня, низка російських та в'єтнамських ЗМІ підтвердили, що путін планує візит до Ханою. Такий крок демонструє прихильність В'єтнаму, який керується комуністами, до режиму москви. 

Очікується, що під час дводенного візиту, який розпочнеться в середу, путін зустрінеться з новим президентом В’єтнаму То Ламом та іншими лідерами.

У виданні також підкреслили, що візит путіна до В'єтнаму відбудеться одразу після Саміту миру у Швейцарії, який проігнорували представники Ханою.

Як повідомили джерела Reuters, під час свого першого державного візиту до В’єтнаму з 2017 року Путін оголосить про угоди в таких секторах, як торгівля, інвестиції, технології та освіта.

Однак обговорення з в'єтнамськими лідерами, ймовірно, будуть зосереджені на більш делікатних питаннях.

Доповнення

Тим часом Вашингтон - головний торговий партнер В'єтнаму - обурений такою політикою Ханою.

Жодна країна не повинна давати путіну платформу для просування його агресивної війни та іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої звірства

- наводить Reuters коментар речника посольства США в Ханої.

У відомстві додають, що можливість путіна вільно подорожувати світом нормалізує кричущі порушення росією міжнародного права

Нагадаємо

Очікується, що після візиту до В'єтнаму президент росії володимир путін може відвідати Північну Корею. Це буде перший візит путіна до КНДР за понад 20 років.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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