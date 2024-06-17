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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Reuters: на этой неделе путин посетит Вьетнам, в США возмущены поведением Ханоя

Reuters: на этой неделе путин посетит Вьетнам, в США возмущены поведением Ханоя

Киев  •  УНН

17 июня 2024, 13:35  •  3519 просмотра

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На этой неделе президент рф Владимир Путин совершит рабочий визит во Вьетнам, что разозлило США, поскольку накануне Ханой проигнорировал Саммит мира в Швейцарии.

На этой неделе президент рф владимир путин совершит рабочий визит во Вьетнам. Решение Ханоя, который проигнорировал Саммит мира, принять путина возмутило представителей США. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

В понедельник, 17 июня, ряд российских и вьетнамских СМИ подтвердили, что Путин планирует визит в Ханой. Такой шаг демонстрирует приверженность Вьетнама, который управляются коммунистами, к режиму Москвы. 

Ожидается, что во время двухдневного визита, который начнется в среду, Путин встретится с новым президентом Вьетнама То Ламом и другими лидерами.

В издании также подчеркнули, что визит Путина во Вьетнам состоится сразу после Саммита мира в Швейцарии, который проигнорировали представители Ханоя.

Как сообщили источники Reuters, во время своего первого государственного визита во Вьетнам с 2017 года Путин объявит о соглашениях в таких секторах, как торговля, инвестиции, технологии и образование.

Однако обсуждения с вьетнамскими лидерами, вероятно, будут сосредоточены на более деликатных вопросах.

Дополнение

Между тем Вашингтон - главный торговый партнер Вьетнама - возмущен такой политикой Ханоя.

Ни одна страна не должна давать Путину платформу для продвижения его агрессивной войны и иным образом позволять ему нормализовать свои зверства

- приводит Reuters комментарий спикера посольства США в Ханое.

В ведомстве добавляют, что возможность путина свободно путешествовать по миру нормализует вопиющие нарушения россией международного права

Напомним

Ожидается, что после визита во Вьетнам президент россии владимир путин может посетить Северную Корею. Это будет первый визит путина в КНДР за более чем 20 лет.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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