Цього місяця путін може відвідати Північну Корею та В'єтанам - ЗМІ
Київ • УНН
Президент рф володимир путін може відвідати Північну Корею, а потім В'єтнам в найближчі тижні. Офіційно дати поки не затвердженні, проте попередньо візит до В'єтнаму запланований на 19-20 червня.
Цього місяця президент росії володимир путін може відвідати Північну Корею, після чого, ймовірно, одразу здійснить до В'єтнаму. Про це пише Reuters з посиланням на росЗМІ, передає УНН.
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Попередньо візит до КНДР має відбутись найближчими тижнями. Як заявив посол рф в Північній Кореї Олександр Мацегора візит путіна в Пхеньян "активно готується".
Після Кореї, путін, ймовірно, відразу поїде до В'єтнаму. Російські ЗМІ кажуть, що візит заплановано на 19-20 червня, але підтвердження цих дат досі немає. У розмові з Reuters офіційний представник В'єтнаму додав, що наразі триває обговорення порядку денного. Серед основних питань, які планується обговорити, – енергетика, військова співпраця, взаєморозрахунки та угода в освітній сфері.
Як додають у росЗМІ, наразі найгострішою проблемою торгівлі між двома країнами є банківська підтримка розрахунків.
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У видані додають, що це буде перший візит путіна до КНДР за понад 20 років. Відомо, що востаннє він був у Північній Кореї з візитом ще у 2000 році, під час свого першого президентського терміну.
Нагадаємо
Минулого місяця, у травні, Північну Корею відвідала російська делегація, щоб зокрема окреслити майбутні контакти на тлі розширення співпраці між двома країнами.