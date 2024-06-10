В этом месяце путин может посетить Северную Корею и Вьетнам - СМИ

В этом месяце президент россии владимир путин может посетить Северную Корею, после чего, вероятно, сразу отправится во Вьетнам. Об этом пишет Reuters со ссылкой на росСМИ, передает УНН.

детали

Предварительно визит в КНДР должен состояться в ближайшие недели. Как заявил посол рф в Северной Корее Александр Мацегора визит Путина в Пхеньян "активно готовится".

После Кореи, Путин, вероятно, сразу поедет во Вьетнам. Российские СМИ говорят, что визит запланирован на 19-20 июня, но подтверждения этих дат до сих пор нет. В разговоре с Reuters официальный представитель Вьетнама добавил, что сейчас продолжается обсуждение повестки дня. среди основных вопросов, которые планируется обсудить, – энергетика, военное сотрудничество, взаиморасчеты и соглашение в образовательной сфере.

Как добавляют в росСМИ, сейчас острейшей проблемой торговли между двумя странами является банковская поддержка расчетов.

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Дополнение

В издании добавляют, что это будет первый визит Путина в КНДР за более чем 20 лет. Известно, что последний раз он был в Северной Корее с визитом еще в 2000 году, во время своего первого президентского срока.

Напомним

В прошлом месяце, в мае, Северную Корею посетила российская делегация, чтобы в частности очертить будущие контакты на фоне расширения сотрудничества между двумя странами.