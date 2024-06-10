Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
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В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
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Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
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Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Спрос населения на валюту вырос до рекордного показателя - данные НБУ
"Украинскую книжную полочку" можно найти уже в 50 странах: к проекту присоединилась Коста-Рика
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информациюЭксклюзив
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Необходимо больше средств на восстановление энергетики: в Госэнергонадзоре объяснили повышение тарифов на свет
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Сожженные танки и БМП: СтратКом показал, как ВСУ уничтожили российскую штурмовую группу под Красногоровкой
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Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
В этом месяце путин может посетить Северную Корею и Вьетнам - СМИ
Президент РФ Владимир Путин может посетить Северную Корею, а затем Вьетнам в ближайшие недели. Официально дать пока не утверждении, однако предварительно визит во Вьетнам запланирован на 19-20 июня.
Украинцы завоевали серебро на чемпионате мира по современному пятиборью
Александр Товкай и Максим Агаришев из Украины завоевали серебряные медали в мужской эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Чжэнчжоу, Китай.
Спрос населения на валюту вырос до рекордного показателя - данные НБУ
В мае 2024 года украинцы установили рекордный показатель покупки наличной валюты в эквиваленте 2 2,24 млрд долларов, что на 1,04 млрд долларов превысило ее продажу.
"Украинскую книжную полочку" можно найти уже в 50 странах: к проекту присоединилась Коста-Рика
Коста-Рика стала 50-й страной, присоединившейся к проекту первой леди Украины "Украинская книжная полочка". Национальной библиотеке в городе Сан-Хосе передадут около 20 книг различных отечественных авторов на украинском, испанском и английском языках. Это первая украинская книжная полочка в Центральной Америке.
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Известный мариупольский ресторан "Культ" подозревается в работе на оккупированной Россией территории, но киевский филиал опровергает информацию.
Херсон под вражеским ударом: в центре города слышны взрывы
Сообщалось о взрывах в центре Херсона, Украина, и жителей призвали немедленно искать убежище.
Необходимо больше средств на восстановление энергетики: в Госэнергонадзоре объяснили повышение тарифов на свет
Украина нуждается в значительных средствах для ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских забастовок, до наступления зимы, поэтому тарифы были повышены, чтобы увеличить бюджет на восстановительные работы и своевременно отремонтировать как можно больше объектов.
Бизнес за время военного положения взял 220 млрд грн кредитов по программе "5-7-9": на что чаще всего
За период действия военного положения предприниматели взяли более 55,1 тыс. кредитов на сумму около 220 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", в основном для пополнения оборотных средств и на антивоенные цели.
На Сумщине для ликвидации масштабного пожара на предприятии привлекли робота
В Ромнах Сумской области тактический робот Magirus Wolf R1 был задействован для ликвидации масштабного пожара в цехе предприятия, где хранились горючие материалы.
Сожженные танки и БМП: СтратКом показал, как ВСУ уничтожили российскую штурмовую группу под Красногоровкой
Силы обороны Украины успешно ликвидировали российскую штурмовую колонну вблизи Красногоровки Донецкой области, используя артиллерию, беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дроны.