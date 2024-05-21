У КНДР приїхала російська делегація
Київ • УНН
Російська делегація прибула до Пхеньяна з візитом до п'ятниці, щоб зокрема окреслити майбутні контакти на тлі розширення співпраці між двома країнами.
Російська делегація на чолі з членом комітету з міжнародних справ ради федерації росії, головою парламентської групи дружби росія-Північна Корея григорієм рапотою прибула у понеділок до Пхеньяну, з посиланням на повідомлення KCNA пише Yonhap, передає УНН.
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У повідомленні, що складається з одного речення, як вказано, не було додаткових подробиць.
Посольство росії в Північній Кореї повідомило новину про прибуття делегації через свій Telegram-канал, заявивши, що вони пробудуть у Пхеньяні до п'ятниці.
У цей період сторони обговорять питання парламентської взаємодії та намітять плани майбутніх контактів, ідеться у повідомленні.
Візит делегації відбувається на тлі розширення співпраці Північної Кореї та росії у низці областей після рідкісного саміту між їхніми лідерами у вересні.
У суботу північнокорейська делегація із прикордонного міста Расон повернулася додому після тижневого візиту на Далекий Схід росії.
Минулого тижня губернатор приморського краю на північному сході росії олег кожем'яко заявив після зустрічі з делегацією КНДР, що рух пасажирських потягів, які з'єднують владивосток з КНДР, буде відновлено після кількох років припинення, пов'язаного з пандемією COVID-19.
В обмін на зброю росія почала прямі поставки нафти до КНДР - Financial Times26.03.24, 15:21 • 49167 переглядiв