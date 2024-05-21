В КНДР приехала российская делегация

Российская делегация во главе с членом комитета по международным делам совета федерации россии, председателем парламентской группы дружбы россия-Северная Корея григорием рапотой прибыла в понедельник в Пхеньян, со ссылкой на сообщение KCNA пишет Yonhap, передает УНН.

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В сообщении, состоящем из одного предложения, как указано, не было дополнительных подробностей.

Посольство россии в Северной Корее сообщило новость о прибытии делегации через свой Telegram-канал, заявив, что они пробудут в Пхеньяне до пятницы.

В этот период стороны обсудят вопросы парламентского взаимодействия и наметят планы будущих контактов, говорится в сообщении.

Визит делегации происходит на фоне расширения сотрудничества Северной Кореи и россии в ряде областей после редкого саммита между их лидерами в сентябре.

В субботу северокорейская делегация из приграничного города Расон вернулась домой после недельного визита на Дальний Восток россии.

На прошлой неделе губернатор приморского края на северо-востоке россии олег кожемяко заявил после встречи с делегацией КНДР, что движение пассажирских поездов, соединяющих владивосток с КНДР, будет восстановлено после нескольких лет приостановки, связанной с пандемией COVID-19.

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