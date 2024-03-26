В обмен на оружие россия начала прямые поставки нефти в КНДР - Financial Times

Игнорируя санкции ООН Россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею. Взамен Пхеньян обеспечивает рф оружием. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

По данным спутниковых снимков, предоставленных британским аналитическим центром Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI), по меньшей мере пять северокорейских танкеров в этом месяце посетили Восточный порт на российском Дальнем Востоке для получения нефтепродуктов.

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Отмечается, что поставки, которые начались 7 марта, являются первыми задокументированными прямыми морскими поставками из России с тех пор, как Совет Безопасности ООН с согласия Москвы установил строгие ограничения на перевозку нефти в 2017 году в ответ на ядерные испытания Пхеньяна.

Эти поставки нефти являются прямым нападением на санкционный режим, который сейчас оказался на грани краха - заявил бывший сопредседатель группы ООН по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи Хью Гриффитс.

В издании добавляют, что суда под флагом Северной Кореи, которые классифицируются как танкеры для нефтепродуктов, посетили один и тот же причал, принадлежащий российской нефтекомпании в Восточном порту, где, похоже, они осуществляли загрузку.

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Спутниковые снимки подтвердили, что затем два из этих судов отправились из Восточного порта в северокорейский порт Чхонджин, где, вероятно, осуществили разгрузку.

Суда, которые мы видели на российских терминалах, являются одними из самых больших по грузоподъемности судов во флоте Северной Кореи, и они постоянно заходят и выходят из порта - пояснил научный сотрудник RUSI Джозеф Берн.

Дополнение

В Financial Times отметили, что поставки происходят после того, как Северная Корея с августа прошлого года начала поставлять в Россию тысячи контейнеров с боеприпасами.

По данным RUSI, Восточный порт также использовался как центр для российских кораблей, якобы причастных к торговле оружием между странами.

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То, что мы можем видеть сейчас, - это очевидная бартерная сделка "оружие за нефть", которая открыто нарушает санкции, утвержденные лично Владимиром Путиным - заявил бывший сопредседатель группы ООН по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи

Напомним,

Ранее УНН со ссылкой на The New York Times писал, что москва, возможно, пытается помочь Пхеньяну с доступом к международной финансовой системе в обмен на ракеты и боеприпасы.