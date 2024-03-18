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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КНДР отправила россии 7 тысяч контейнеров с военной помощью - Южная Корея

КНДР отправила россии 7 тысяч контейнеров с военной помощью - Южная Корея

Киев  •  УНН

18 марта 2024, 13:00  •  1085 просмотра

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По словам министра обороны Южной Кореи, с прошлого года Северная Корея отправила в россию около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.

Северная Корея с прошлого года отправила около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием в россию. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, передает Sky News, пишет УНН

Детали

По словам Шин Вон Сик, Северная Корея сначала полагалась на корабли для поставок оружия в россию, но сейчас все чаще использует для этого железную дорогу. Он добавил, что Пхеньян, вероятно, получил более 9000 контейнеров помощи в обмен на военную поддержку.

Как отмечает Sky News, США и Южная Корея ранее обвиняли Северную Корею в отправке снарядов и другой военной помощи россии во время войны в Украине. В свою очередь,  россия и Пхеньян отрицали эти заявления.

Дополнение 

Министр обороны Южной Кореи сделал это заявление во время пресс-конференции через несколько часов после того, как южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности в восточных водах страны.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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pkhenyanПхеньян
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