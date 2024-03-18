КНДР отправила россии 7 тысяч контейнеров с военной помощью - Южная Корея

Северная Корея с прошлого года отправила около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием в россию. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, передает Sky News, пишет УНН.

Детали

По словам Шин Вон Сик, Северная Корея сначала полагалась на корабли для поставок оружия в россию, но сейчас все чаще использует для этого железную дорогу. Он добавил, что Пхеньян, вероятно, получил более 9000 контейнеров помощи в обмен на военную поддержку.

Как отмечает Sky News, США и Южная Корея ранее обвиняли Северную Корею в отправке снарядов и другой военной помощи россии во время войны в Украине. В свою очередь, россия и Пхеньян отрицали эти заявления.

Дополнение

Министр обороны Южной Кореи сделал это заявление во время пресс-конференции через несколько часов после того, как южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности в восточных водах страны.