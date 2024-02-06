кремль намагається відкрити КНДР доступ до міжнародних фінансів в обмін на зброю

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Київ • УНН

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росія, можливо, допомагає Північній Кореї отримати доступ до міжнародних банківських послуг в обмін на ракети і боєприпаси, що надаються рф.

москва, можливо, намагається допомогти Пхеньяну з доступом до міжнародної фінансової системи в обмін на ракети й боєприпаси, припускають представники розвідки союзників США. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

росія дозволила розблокувати заморожені північнокорейські активи на мільйони доларів і, можливо, допомагає своєму ізольованому союзнику отримати доступ до міжнародних банківських мереж, що стало можливим після того, як Північна Корея передала москві зброю для використання проти України,

- стверджують представники розвідки країн-союзників США.

Деталі

Видання зазначає, що минулого місяця Білий дім заявив, що має докази того, що Північна Корея надала росії балістичні ракети, і що Північ прагне отримати військову техніку у відповідь. Згідно з аналізом британського аналітичного центру з питань безпеки, Пхеньян також відправив до росії до 2,5 мільйонів боєприпасів.

Хоча незрозуміло, чи росія надала Північній Кореї військові технології, нові банківські зв'язки стануть ще однією ознакою розвитку відносин між двома країнами. Розширення партнерства, швидше за все, надало Півночі сміливості, оскільки в останні місяці він виступив із потоком войовничих загроз, кажуть офіційні особи США.

За словами представників розвідки, росія дозволила розблокувати 9 млн доларів з 30 млн доларів заморожених північнокорейських активів, що зберігаються в російській фінансовій установі. Ці гроші, за їхніми словами, збіднілий Пхеньян використовуватиме для покупки сирої нафти.

Північнокорейська підставна компанія нещодавно відкрила рахунок в іншому російському банку, що свідчить про те, що москва можливо допомагає Пхеньяну обійти санкції ООН, які забороняють більшості банків вести бізнес з Північною Кореєю. Ці санкції задушили економіку КНДР та значною мірою відрізали країну від міжнародних фінансових мереж,

- зазначають представники розвідки.

Новий банківський рахунок відкрито у Південній Осетії, окупованому москвою регіоні Грузії.

Доповнення

Високопосадовець, який також побажав залишитися анонімним, сказав, що ці домовленості відповідають очікуванням США щодо того, чого Північна Корея вимагатиме від росії за постачання зброї.

На думку експертів, доступ до фінансових мереж - лише один пункт у списку бажань Північної Кореї. За їхніми словами, Північ найбільше хоче від росії військової техніки, такої як супутникові технології та атомні підводні човни.

Експерти заявили, що росія діятиме обережно, оскільки вона, як і раніше, пам'ятає про санкції ООН як постійний член Ради Безпеки. росія, за їхніми словами, можливо, вірить, що зможе обійти санкції у якийсь сумнівний спосіб.Крім банківських відносин росія може просто обмінювати товари, які потрібні Півночі, в обмін на її зброю.

Південна Корея попереджає, що КНДР може продати рф новий тип тактичних керованих ракет11.01.24, 10:09 • 81105 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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