Південна Корея попереджає, що КНДР може продати рф новий тип тактичних керованих ракет

ukenru
29 березня, 17:57 • 128825 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 157637 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 147641 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 185491 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 159652 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 143801 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 152157 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 148746 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 409465 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172892 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 64714 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 68470 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 73073 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 72085 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 51799 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 259758 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 409440 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 460799 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 467496 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 375263 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 30692 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 157595 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 138219 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 131987 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 105632 перегляди
Актуальне
Південна Корея попереджає, що КНДР може продати рф новий тип тактичних керованих ракет

Південна Корея попереджає, що КНДР може продати рф новий тип тактичних керованих ракет

Київ • УНН

 • 81105 перегляди

Міністр оборони Південної Кореї попереджає, що Північна Корея може продати тактичні керовані ракети росії, що посилить напруженість напередодні ключових виборів у Південній Кореї та США.

Північна Корея може продати росії нові типи тактичних керованих ракет на додаток до поставок балістичних ракет малої дальності для ударів по Україні, заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв’ю Yonhap, пише УНН.

Деталі

Міністр оборони Південної Кореї також заявив, що КНДР  може провести випробувальний пуск твердопаливних балістичних ракет середньої дальності вже цього місяця і запустити ракету великого радіусу дії для посилення і без того високої напруженості напередодні ключових виборів у Південній Кореї і Сполучених Штатах Америки.

Шин заявив, що система озброєнь, представлена під час візиту лідера КНДР Кім Чен Ина на завод із виробництва боєприпасів на початку цього тижня, схоже, є балістичними ракетами малої дальності, здатними нести тактичну ядерну зброю.

"Північна Корея вперше провела випробувальний запуск балістичної ракети малої дальності у квітні 2022 року. Це новий тип зброї з орієнтовною дальністю польоту 100-180 кілометрів", – сказав Шин.

Іран імовірно надасть рф вдосконалену версію безпілотників Shahed10.01.24, 12:32 • 33601 перегляд

Міністерство оборони оцінило північнокорейські ракети на мобільних пускових установка , як балістичні ракети малої дальності, які мають довжину приблизно 5 метрів і дальність стрільби менше ніж 300 км.

Шин припустив, що нещодавній візит Кіма на заводи з виробництва боєприпасів може бути пов'язаний з передбачуваними поставками зброї Північною Кореєю в росію, оскільки дві країни зміцнюють своє військове співробітництво.

 "Північна Корея заявила, що буде розгортати балістичні ракети малої дальності разом з передовими військами. З огляду на нещодавню торгівлю зброєю, (я думаю) Північна Корея могла продати їх росії", - заяиви Шин.

47 держав засудили постачання північнокорейських ракет росії - заява 10.01.24, 09:55 • 28673 перегляди

Білий дім нещодавно розсекретив розвіддані, згідно з якими Північна Корея надала росії пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет з дальністю польоту до 900 км.

За оцінками, на кінець грудня Північна Корея поставила росії близько 5 000 контейнерів зі зброєю, в яких, за словами міністра, може бути розміщено близько 2,3 мільйона снарядів калібру 152 міліметри або близько 400 000 артилерійських снарядів калібру 122 міліметри.

Встановлених фактів використання ракет виробництва КНДР під час ударів по столиці України, наразі, немає – Рувін05.01.24, 12:42 • 31543 перегляди

Шин висловив стурбованість у зв'язку з підозрами, що росія надає технологічну допомогу північнокорейській програмі озброєнь в обмін на торгівлю зброєю, зокрема супутником-шпигуном для Пхеньяна.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,381.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42