Південна Корея попереджає, що КНДР може продати рф новий тип тактичних керованих ракет

Північна Корея може продати росії нові типи тактичних керованих ракет на додаток до поставок балістичних ракет малої дальності для ударів по Україні, заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв’ю Yonhap, пише УНН.

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Міністр оборони Південної Кореї також заявив, що КНДР може провести випробувальний пуск твердопаливних балістичних ракет середньої дальності вже цього місяця і запустити ракету великого радіусу дії для посилення і без того високої напруженості напередодні ключових виборів у Південній Кореї і Сполучених Штатах Америки.

Шин заявив, що система озброєнь, представлена під час візиту лідера КНДР Кім Чен Ина на завод із виробництва боєприпасів на початку цього тижня, схоже, є балістичними ракетами малої дальності, здатними нести тактичну ядерну зброю.

"Північна Корея вперше провела випробувальний запуск балістичної ракети малої дальності у квітні 2022 року. Це новий тип зброї з орієнтовною дальністю польоту 100-180 кілометрів", – сказав Шин.

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Міністерство оборони оцінило північнокорейські ракети на мобільних пускових установка , як балістичні ракети малої дальності, які мають довжину приблизно 5 метрів і дальність стрільби менше ніж 300 км.

Шин припустив, що нещодавній візит Кіма на заводи з виробництва боєприпасів може бути пов'язаний з передбачуваними поставками зброї Північною Кореєю в росію, оскільки дві країни зміцнюють своє військове співробітництво.

"Північна Корея заявила, що буде розгортати балістичні ракети малої дальності разом з передовими військами. З огляду на нещодавню торгівлю зброєю, (я думаю) Північна Корея могла продати їх росії", - заяиви Шин.

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Білий дім нещодавно розсекретив розвіддані, згідно з якими Північна Корея надала росії пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет з дальністю польоту до 900 км.

За оцінками, на кінець грудня Північна Корея поставила росії близько 5 000 контейнерів зі зброєю, в яких, за словами міністра, може бути розміщено близько 2,3 мільйона снарядів калібру 152 міліметри або близько 400 000 артилерійських снарядів калібру 122 міліметри.

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Шин висловив стурбованість у зв'язку з підозрами, що росія надає технологічну допомогу північнокорейській програмі озброєнь в обмін на торгівлю зброєю, зокрема супутником-шпигуном для Пхеньяна.