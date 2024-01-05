Встановлених фактів використання ракет виробництва КНДР під час ударів по столиці України, наразі, немає – Рувін
Київ • УНН
Директор Київського науково-дослідного інституті судових експертиз Олександр Рувін повідомляє, що немає доказів використання ракет КНДР під час ударів по Києву.
Факт можливого обстрілу Києва ракетами виробництва КНДР під час двох останніх масованих ударів по Україні, наразі не встановлений. Про це у своєму tg-каналі повідомив директор Київського науково-дослідного інституті судових експертиз Олександр Рувін, пише УНН.
Встановлених фактів використання ракет корейського виробництва за фактом атак по столиці наразі немає
Водночас, за словами директора КНДІСЕ, перші результати експертиз показали, що в російських ракетах Х-101, якими наносився удар по Україні, вже використовуються певні модифікації.
"За першими результатами бачимо, що у стратегічній крилатій ракеті типу "Х-101" наявні певні модифікації та постановники пасивних завад, відстрілюються діпольні відбивачі. Велика частина елементної бази має значні пошкодження, фізично знищена практично вся мікроелектроніка. Водночас маркування окремих ідентифікованих елементів ракет "Х-101" свідчить про їх виготовлення у 3-4 кварталі 2023 року. Ймовірно, можемо зробити висновок, що це означає відсутність у ворога значних запасів такого типу зброї, а після виготовлення вони одразу передаються під бойові завдання.", - додав Олександр Рувін.
Контекст
Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомляв, що росія застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети. За його словами, запуски відбулись 30 грудня та 2 січня.
Ворог бив по Україні ракетами виробленими у другій половині 2023 року. Ймовірно, застосовував нові зразки зброї - Олександр Рувін03.01.24, 10:17 • 28006 переглядiв