Встановлених фактів використання ракет виробництва КНДР під час ударів по столиці України, наразі, немає – Рувін

Факт можливого обстрілу Києва ракетами виробництва КНДР під час двох останніх масованих ударів по Україні, наразі не встановлений. Про це у своєму tg-каналі повідомив директор Київського науково-дослідного інституті судових експертиз Олександр Рувін, пише УНН.

Встановлених фактів використання ракет корейського виробництва за фактом атак по столиці наразі немає - зазначив Рувін.

Водночас, за словами директора КНДІСЕ, перші результати експертиз показали, що в російських ракетах Х-101, якими наносився удар по Україні, вже використовуються певні модифікації.

"За першими результатами бачимо, що у стратегічній крилатій ракеті типу "Х-101" наявні певні модифікації та постановники пасивних завад, відстрілюються діпольні відбивачі. Велика частина елементної бази має значні пошкодження, фізично знищена практично вся мікроелектроніка. Водночас маркування окремих ідентифікованих елементів ракет "Х-101" свідчить про їх виготовлення у 3-4 кварталі 2023 року. Ймовірно, можемо зробити висновок, що це означає відсутність у ворога значних запасів такого типу зброї, а після виготовлення вони одразу передаються під бойові завдання.", - додав Олександр Рувін.

Контекст

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомляв, що росія застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети. За його словами, запуски відбулись 30 грудня та 2 січня.

Ворог бив по Україні ракетами виробленими у другій половині 2023 року. Ймовірно, застосовував нові зразки зброї - Олександр Рувін