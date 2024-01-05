Установленных фактов использования ракет производства КНДР во время ударов по столице Украины, пока, нет - Рувин

Факт возможного обстрела Киева ракетами производства КНДР во время двух последних массированных ударов по Украине, пока не установлен. Об этом в своем tg-канале сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, пишет УНН.

Установленных фактов использования ракет корейского производства по факту атак по столице пока нет - отметил Рувин.

В то же время, по словам директора КНИИСЭ, первые результаты экспертиз показали, что в российских ракетах Х-101, которыми наносился удар по Украине, уже используются определенные модификации.

"По первым результатам видим, что в стратегической крылатой ракете типа "Х-101" имеются определенные модификации и постановщики пассивных помех, отстреливаются дипольные отражатели. Большая часть элементной базы имеет значительные повреждения, физически уничтожена практически вся микроэлектроника. В то же время маркировка отдельных идентифицированных элементов ракет "Х-101" свидетельствует об их изготовлении в 3-4 квартале 2023 года. Вероятно, можем сделать вывод, что это означает отсутствие у врага значительных запасов такого типа оружия, а после изготовления они сразу передаются под боевые задачи", - добавил Александр Рувин.

Контекст

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщал, что россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты. По его словам, запуски состоялись 30 декабря и 2 января.

Враг бил по Украине ракетами произведенными во второй половине 2023 года. Вероятно, применял новые образцы оружия - Александр Рувин