Установленных фактов использования ракет производства КНДР во время ударов по столице Украины, пока, нет - Рувин
Директор Киевского научно-исследовательского институте судебных экспертиз Александр Рувин сообщает, что нет доказательств использования ракет КНДР во время ударов по Киеву.
"Пакет малыша" в Украине обновили: что изменится
Министерство социальной политики Украины обновило "Пакет малыша", стоимость которого теперь составляет 7689 гривен.
Декарбонизация энергетики: глава Госэнергоэффективности назвала приоритеты агентства в 2024 году
Приоритетом для Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению на следующий год является стимулирование декарбонизации и энергоэффективной трансформации.
В Украине изменились правила ввоза лекарственных средств: что известно
Украина смягчила правила импорта лекарств, разрешив ввоз при наличии информационной справки.
В начале этого года планируют завершить строительство водопровода на Днепропетровщине
Проект по строительству водопровода в Днепропетровской области, имеющий решающее значение после разрушения Каховской плотины, должен завершиться в начале этого года.
Враг обстрелял Херсон: попал в жилой дом и склад с гумпомощью, есть пострадавшие
россияне попали в жилой дом и склад гуманитарной помощи в Херсоне; четыре человека пострадали.
Команда Вадима Столара устроила праздник и раздала подарки детям из прифронтовых городов
Команда Вадима Столара устроила праздник и раздала подарки детям из прифронтовых городов.
В небе над Украиной уничтожили 21 из 29 "шахедов"
Силы обороны сбили 21 из 29 российских беспилотников "шахед" во время ночной атаки; большинство из них были перехвачены мобильными огневыми группами.
Паралимпиец Оскар Писториус, который убил подругу 11 лет назад, досрочно вышел из тюрьмы
Паралимпиец Оскар Писториус был условно-досрочно освобожден после десяти лет заключения за убийство своей девушки Ривы Стинкамп.
Вследствие последних массированных ударов рф по Украине в воздух попало почти 5000 тонн диоксида углерода - Минприроды
Масштабные атаки россии на Украину привели к выбросу почти 5 000 тонн CO2; в Киеве - 1 500 тонн, критического загрязнения воздуха не произошло.