Удари рф по Україні північнокорейськими балістичними ракетами: у Білому домі повідомили подробиці
Київ • УНН
росія застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети, що підтвердив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
росія запускає по Україні балістичні ракети, отримані від Північної Кореї. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі і додав, що запуски відбулись 30 грудня та 2 січня, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
За словами Кірбі, натомість Пхеньян хоче отримати від москви іншу військову допомогу - винищувачі, БТРи, а також обладнання для виробництва балістичних ракет та інші сучасні технології.
"США мають нову інформацію про допомогу, яку росія отримує від третіх країн", - зазначив Кірбі.
"За нашою інформацією, нещодавно Корейська Народно-Демократична Республіка надала Росії пускові установки й кілька балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили принаймні одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня росія запустила кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні, зокрема, під час нічної повітряної атаки", - повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.
Посадовець наголосив, що "росія стає все більш ізольованою на світовій арені й змушена шукати військове оснащення в однодумців". За словами Кірбі, США "все ще оцінюють вплив цих додаткових ракет".
росія вже запускала північнокорейські балістичні ракети по Україні - розвідка США04.01.24, 21:15 • 34673 перегляди