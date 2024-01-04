Удари рф по Україні північнокорейськими балістичними ракетами: у Білому домі повідомили подробиці

росія запускає по Україні балістичні ракети, отримані від Північної Кореї. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі і додав, що запуски відбулись 30 грудня та 2 січня, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

За словами Кірбі, натомість Пхеньян хоче отримати від москви іншу військову допомогу - винищувачі, БТРи, а також обладнання для виробництва балістичних ракет та інші сучасні технології.

"США мають нову інформацію про допомогу, яку росія отримує від третіх країн", - зазначив Кірбі.

"За нашою інформацією, нещодавно Корейська Народно-Демократична Республіка надала Росії пускові установки й кілька балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили принаймні одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня росія запустила кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні, зокрема, під час нічної повітряної атаки", - повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

Посадовець наголосив, що "росія стає все більш ізольованою на світовій арені й змушена шукати військове оснащення в однодумців". За словами Кірбі, США "все ще оцінюють вплив цих додаткових ракет".

росія вже запускала північнокорейські балістичні ракети по Україні - розвідка США