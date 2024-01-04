Удары рф по Украине северокорейскими баллистическими ракетами: в Белом доме сообщили подробности

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Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
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Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
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2 января  •  185508 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

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Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

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