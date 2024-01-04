Удары рф по Украине северокорейскими баллистическими ракетами: в Белом доме сообщили подробности

россия запускает по Украине баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби и добавил, что запуски состоялись 30 декабря и 2 января, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

По словам Кирби, взамен Пхеньян хочет получить от москвы другую военную помощь - истребители, БТРы, а также оборудование для производства баллистических ракет и другие современные технологии.

"США имеют новую информацию о помощи, которую россия получает от третьих стран", - отметил Кирби.

"По нашей информации, недавно Корейская Народно-Демократическая Республика предоставила россии пусковые установки и несколько баллистических ракет. 30 декабря 2023 года российские войска запустили по крайней мере одну из этих северокорейских баллистических ракет по Украине. Похоже, эта ракета упала в открытом поле в Запорожской области. А 2 января россия запустила несколько северокорейских баллистических ракет по Украине, в частности, во время ночной воздушной атаки", - сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

Чиновник подчеркнул, что "россия становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена искать военное оснащение у единомышленников". По словам Кирби, США "все еще оценивают влияние этих дополнительных ракет".

россия уже запускала северокорейские баллистические ракеты по Украине - разведка США