россия уже запускала северокорейские баллистические ракеты по Украине - разведка США

россия начала запускать баллистические ракеты по Украине, которые были предоставлены Северной Кореей, по словам двух американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить секретную информацию американской разведки, передает УНН со ссылкой на Washington Post.

СМИ отмечает, что развертывание россией северокорейских баллистических ракет, о котором ранее не сообщалось, указывает на растущую поддержку северокорейским лидером Ким Чен Ыном военных усилий Москвы.

Это также показывает способность президента россии владимира путина опираться на страны-изгои, чтобы восполнить недостатки в его собственном арсенале, поскольку война в Украине приближается к третьему календарному году.

"россия становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена искать военную технику у государств-единомышленников", — сказал американский чиновник, который частично объяснил ограниченность возможностей россии санкциями, введенными Вашингтоном.

"Наша информация указывает на то, что Корейская Народно-Демократическая Республика недавно предоставила россии пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет, а россия запустила несколько баллистических ракет по Украине", — сказал чиновник.

Второй чиновник сообщил, что северокорейские снаряды представляли собой баллистические ракеты малой дальности, которые москва выпустила в конце декабря и начале января.

Майкл Кофман, военный аналитик Фонда Карнеги за международный мир, заявил, что военные усилия россии подкрепляются импортом вооружений.

"Мобилизованное оборонно-промышленное производство россии сейчас производит значительно больше ракет в месяц, чем было до войны, однако это все еще недостаточно по сравнению с ее потребностями и не может заменить запас ракет, израсходованный ею за последние два года", — сказал он. "Это означает, что россия выиграет от доступа к дополнительным запасам из таких стран, как Северная Корея".

Хотя официальные лица заявили, что Пхеньян на данный момент предоставил "несколько десятков баллистических ракет", неясно, каков объем оружия, отправленного Северной Кореей, или сколько она планирует предоставить в ближайшие месяцы.

В ноябре Южная Корея обвинила Северную Корею в поставках в россию нескольких типов ракет, включая противотанковые ракеты, переносные зенитные ракеты, баллистические ракеты и винтовки, ракетные установки, минометы и снаряды.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что россия начала получать поставки северокорейских баллистических ракет несколько недель назад.