россия уже запускала северокорейские баллистические ракеты по Украине - разведка США
Киев • УНН
россия начала использовать северокорейские баллистические ракеты против Украины, что свидетельствует о поддержке Ким Чен Ына и зависимости путина от союзников в военных поставках, отмечает Washington Post.
россия начала запускать баллистические ракеты по Украине, которые были предоставлены Северной Кореей, по словам двух американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить секретную информацию американской разведки, передает УНН со ссылкой на Washington Post.
СМИ отмечает, что развертывание россией северокорейских баллистических ракет, о котором ранее не сообщалось, указывает на растущую поддержку северокорейским лидером Ким Чен Ыном военных усилий Москвы.
Это также показывает способность президента россии владимира путина опираться на страны-изгои, чтобы восполнить недостатки в его собственном арсенале, поскольку война в Украине приближается к третьему календарному году.
"россия становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена искать военную технику у государств-единомышленников", — сказал американский чиновник, который частично объяснил ограниченность возможностей россии санкциями, введенными Вашингтоном.
"Наша информация указывает на то, что Корейская Народно-Демократическая Республика недавно предоставила россии пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет, а россия запустила несколько баллистических ракет по Украине", — сказал чиновник.
Второй чиновник сообщил, что северокорейские снаряды представляли собой баллистические ракеты малой дальности, которые москва выпустила в конце декабря и начале января.
Майкл Кофман, военный аналитик Фонда Карнеги за международный мир, заявил, что военные усилия россии подкрепляются импортом вооружений.
"Мобилизованное оборонно-промышленное производство россии сейчас производит значительно больше ракет в месяц, чем было до войны, однако это все еще недостаточно по сравнению с ее потребностями и не может заменить запас ракет, израсходованный ею за последние два года", — сказал он. "Это означает, что россия выиграет от доступа к дополнительным запасам из таких стран, как Северная Корея".
Хотя официальные лица заявили, что Пхеньян на данный момент предоставил "несколько десятков баллистических ракет", неясно, каков объем оружия, отправленного Северной Кореей, или сколько она планирует предоставить в ближайшие месяцы.
В ноябре Южная Корея обвинила Северную Корею в поставках в россию нескольких типов ракет, включая противотанковые ракеты, переносные зенитные ракеты, баллистические ракеты и винтовки, ракетные установки, минометы и снаряды.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что россия начала получать поставки северокорейских баллистических ракет несколько недель назад.
россия уже запускала северокорейские баллистические ракеты по Украине - разведка США
россия начала использовать северокорейские баллистические ракеты против Украины, что свидетельствует о поддержке Ким Чен Ына и зависимости путина от союзников в военных поставках, отмечает Washington Post.
В Черкасской области задержали банду фальсификаторов, которые продавали сигареты и алкоголь без акциза
В Черкасской области сотрудники Управления защиты экономики в Черкасской области ликвидировали банду, которая торговала неподакцизными сигаретами и алкоголем, изъяв из незаконного оборота товаров на сумму 3,6 миллиона гривен.
Игнат отреагировал на, то что ракет к ЗРК "Patriot" хватит на несколько массированных атак
Представитель ВВС Украины Игнат подтверждает, что их партнеры поставляют ракеты для противовоздушной обороны, такие как "Патриот", для отражения будущих российских атак.
В Минфине отчитались как работал "таможенный безвиз" в 2023 году
В 2023 году Министерство финансов Украины выдало 41 000 транзитных деклараций и 182 разрешения на упрощение транзита в рамках "беспошлинного режима".
Правила бронирования военнообязанных в Украине могут измениться: уплата налогов как критерий обсуждается, но официально предложение не выносилось - СМИ
Украина рассматривает возможность привязать освобождение от военной службы к налоговым платежам, при этом предлагаются предложения по пороговым значениям дохода для получения права на освобождение. Правительство и Офис Президента обсуждают этот вопрос, но официального решения еще нет.
Поставляли в рф средства тактической медицины: СБУ заподозрила в сделке владельца компании, производящей изделия из резины и пластмассы
Владельца украинской компании подозревают в контрабанде медицинских товаров в россию для использования в военных целях.
Атака дронов: в оккупированном Крыму раздаются взрывы
Telegram-каналы оккупированного Крыма сообщают об атаке дронов, взрывы слышали в Евпатории и Новофедоровке.
Зенитный комплекс SKYNEX, боеприпасы для ЗРК и танков: Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия доставила Украине новую партию военной помощи, включая систему SKYNEX, различные транспортные средства и значительные запасы боеприпасов.
Бойцы "Гвардии наступления" после войны обеспечат стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях
"Гвардия наступления" Украины будет осуществлять стабилизацию на освобожденных территориях после войны, привлекая более 10 000 военнослужащих для создания органов власти и охраны границ. О планах рассказал глава МВД Игорь Клименко.
Поставка дополнительных систем ПВО и ракет к ним: Зеленский о приоритете номер один
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приоритезирует приобретение дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет на фоне постоянных российских атак.