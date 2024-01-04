росія вже запускала північнокорейські балістичні ракети по Україні - розвідка США

росія почала запускати балістичні ракети по Україні, які були надані Північною Кореєю, за словами двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити секретну інформацію американської розвідки, передає УНН з посиланням на Washington Post.

ЗМІ зазначає, що розгортання росією північнокорейських балістичних ракет, про яке раніше не повідомлялося, вказує на зростаючу підтримку північнокорейським лідером Кім Чен Ином військових зусиль москви.

Це також показує здатність президента росії володимира путіна спиратися на країни-ізгої, щоб заповнити недоліки в його власному арсеналі, оскільки війна в Україні наближається до третього календарного року.

"росія стає дедалі більш ізольованою на світовій арені і змушена шукати військову техніку в держав-однодумців", - сказав американський чиновник, який частково пояснив обмеженість можливостей росії санкціями, запровадженими Вашингтоном.

"Наша інформація вказує на те, що Корейська Народно-Демократична Республіка нещодавно надала росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет, а росія запустила кілька балістичних ракет по Україні", - сказав чиновник.

Другий чиновник повідомив, що північнокорейські снаряди були балістичними ракетами малої дальності, які москва випустила наприкінці грудня і на початку січня.

Майкл Кофман, військовий аналітик Фонду Карнегі за міжнародний мир, заявив, що військові зусилля Росії підкріплюються імпортом озброєнь.

"Мобілізоване оборонно-промислове виробництво росії зараз виробляє значно більше ракет на місяць, ніж було до війни, однак це все ще недостатньо порівняно з її потребами і не може замінити запас ракет, витрачений нею за останні два роки", - сказав він. "Це означає, що росія виграє від доступу до додаткових запасів з таких країн, як Північна Корея".

Хоча офіційні особи заявили, що Пхеньян наразі надав "кілька десятків балістичних ракет", незрозуміло, яким є обсяг зброї, надісланої Північною Кореєю, або скільки вона планує надати найближчими місяцями.

У листопаді Південна Корея звинуватила Північну Корею в постачанні в росію кількох типів ракет, включно з протитанковими ракетами, переносними зенітними ракетами, балістичними ракетами та гвинтівками, ракетними установками, мінометами і снарядами.

Раніше газета Wall Street Journal повідомляла, що росія почала отримувати поставки північнокорейських балістичних ракет кілька тижнів тому.