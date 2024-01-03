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Ворог бив по Україні ракетами виробленими у другій половині 2023 року. Ймовірно, застосовував нові зразки зброї - Олександр Рувін

Ворог бив по Україні ракетами виробленими у другій половині 2023 року. Ймовірно, застосовував нові зразки зброї - Олександр Рувін

Київ • УНН

 • 28006 перегляди

Згідно з аналізом Олександра Рувіна, росія обстріляла Україну ракетами нового виробництва, які, можливо, включають нові типи озброєння.

Під час масованих ударів по Україні 29 грудня і 2 січня ворог застосовував ракети, які були вироблені у 3-4 кварталах 2023 року. Є ймовірність того, що росіяни могли використати ракети нових зразків. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, за словами директора КНДІСЕ, аналіз уламків дає підстави говорити, що ворог почав застосовувати новіші ракети Х-101.

 Можу сказати так, що і 29 числа і сьогодні були використані ракети Х-101 виробництва уже 3 і 4 кварталу 2023 року. 97 серія зазначених ракет – вони найновіші. Вони з конвеєра вийшли, і вони трошки в новому варіанті, але стандартні ракети Х-101. Тобто вони і далі виробляють і у них нові є на озброєнні. Старі видно вже закінчилися

- зазначив Олександр Рувін.

Те саме стосується і балістичних ракет С-400.

"Ракети-400, які були застосовані в грудні, вони були також виробництва 3 кварталу минулого року. 48 серія - нові корпуса, нові ракети. Вони нами були знайдені, ідентифіковані і ми можемо сказати, що ворог їх використовує", - додав Рувін.

Окремо директор КНДІСЕ відзначив, що ворог міг для останніх ударів по Україні та Києву застосувати нові типи озброєння.

"У нас є кілька випадків застосування засобів ураження, які ще ворогом не використовувалися до минулих разів. Ми ще не можемо точно сказати. Ще провіряємо, щоб не ввести в оману органи досудового розслідування, керівництво країни. Але це дуже серйозна зброя, яка не використовувалася. Може це якісь нові "Кинджали", але ми думаємо, що це інше. Точно скажемо буквально найближчим часом", - зазначив Рувін.

Збиття "Кинджалів" над Україною – в КНДІСЕ вже досліджували цей тип ворожих ракет02.01.24, 12:09 • 38534 перегляди

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