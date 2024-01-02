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Збиття "Кинджалів" над Україною – в КНДІСЕ вже досліджували цей тип ворожих ракет

Збиття "Кинджалів" над Україною – в КНДІСЕ вже досліджували цей тип ворожих ракет

Київ • УНН

 • 38534 перегляди

Українська протиповітряна оборона збила всі 10 ворожих ракет "Кинжал", компоненти яких були раніше вжн були досліджені Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

Сьогодні вранці сили ППО збили 10 з 10-ти ракет Х-47 "Кинджал", якими ворог атакував Україну. У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз вже досліджували цей тип ворожих ракет, пише УНН.

Деталі

Вперше "Кинджал" в небі над Україною був збитий 4 травня минулого року системою "Patriot". Тоді уламки ракети були доставлені на дослідження до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Експерти КНДІСЕ розповіли, що процес ідентифікації ракети включав вивчення таких основних характеристик, як елементи маркування, колір, форма, розмір частин та уламків, їх особливості конструкції та матеріалів тощо.

Крім того, у КНДІСЕ здійснили аналіз хімічного складу вибухівки з бойової частини ракети.

Додатково

Під час ракетного удару 29 грудня по Україні росія, у тому числі застосовувала і ракети Х-101, у яких експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз раніше вже виявляли іноземні компоненти.

Мова, за словами експертів КНДІСЕ, йде про блок, який ускладнює роботу ППО. Саме цей блок творює радіоелектронні перешкоди при прольоти даної ракети над засобом ППО.  Це або подавлюючий ефект, або  створення хибної радіоелектронної цілі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 2023 році фахівці КНДІСЕ провели 30 тисяч експертиз за фактами російської агресії проти України, які стануть доказами для Міжнародного кримінального суду – Олександр Рувін

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