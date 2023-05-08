ЗСУ дійсно збило російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал" - експерти КНДІСЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели ідентифікацію частин та уламків російської ракети, яка була збита у небі над Києвом під час нічної атаки 4 травня. За результатами роботи фахівці КНДІСЕ підтвердили - об’єкти огляду дійсно належать російській ракеті Х-47 «Кинджал», передає УНН з посиланням на telegram інституту.
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«Ідентифікація запущеної росіянами ракети Х-47 «Кинджал» – це ще один доказ воєнної агресії росії проти України. Ми знаємо, що ворог використовує всі наявні у нього засоби для атаки нашої держави, однак подальше представлення фактів вчинення цих злочинів у суді, зокрема у Міжнародному кримінальному суді, потребує надійної доказової бази. Працюємо для того, щоб російські терористи не мали жодного шансу уникнути покарання», – зазначив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.
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В інституті розповіли, що процес ідентифікації ракети включає вивчення таких основних характеристик, як: елементи маркування, колір, форма, розмір частин та уламків, їх особливості конструкції та матеріалів тощо. Крім того, у КНДІСЕ здійснюється аналіз хімічного складу вибухівки з бойової частини ракети.
Детальне вивчення та результати досліджень дозволяють встановити максимально повну й об’єктивну картину чергового російського терористичного акту.
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Директор КНДІСЕ Олександр Рувін розповів, що результати експертиз Київського науково-дослідного інституту судових експертиз стануть доказами воєнних злочинів росії в Україні в Міжнародному кримінальному суді.
Нагадаємо
У небі над Україною вночі 4 травня вперше збили російську ракету "Кинджал".
Спочатку представники Повітряних сил не коментували інформацію, яку оприлюднила Київська міська військова адміністрація та деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела. Однак, 6 травня у Повітряних силах офіційно підтвердили знищення цієї ракети за допомогою системи Patriot.
Тоді редакції УНН з власних джерел стало відомо, що українські експерти вже завершують вивчення частин та уламків ракети.