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ЗСУ дійсно збило російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал" - експерти КНДІСЕ

ЗСУ дійсно збило російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал" - експерти КНДІСЕ

Київ • УНН

 • 8374234 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели ідентифікацію частин та уламків російської ракети, яка була збита у небі над Києвом під час нічної атаки 4 травня. За результатами роботи фахівці КНДІСЕ підтвердили - об’єкти огляду дійсно належать російській ракеті Х-47 «Кинджал», передає УНН з посиланням на telegram інституту.

Цитата

«Ідентифікація запущеної росіянами ракети Х-47 «Кинджал» – це ще один доказ воєнної агресії росії проти України. Ми знаємо, що ворог використовує всі наявні у нього засоби для атаки нашої держави, однак подальше представлення фактів вчинення цих злочинів у суді, зокрема у Міжнародному кримінальному суді, потребує надійної доказової бази. Працюємо для того, щоб російські терористи не мали жодного шансу уникнути покарання», – зазначив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рувін розповів, якими ракетами росіяни обстрілюють Україну

В інституті розповіли, що процес ідентифікації ракети включає вивчення таких основних характеристик, як: елементи маркування, колір, форма, розмір частин та уламків, їх особливості конструкції та матеріалів тощо. Крім того, у КНДІСЕ здійснюється аналіз хімічного складу вибухівки з бойової частини ракети.

Детальне вивчення та результати досліджень дозволяють встановити максимально повну й об’єктивну картину чергового російського терористичного акту.

Раніше

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін розповів, що результати експертиз Київського науково-дослідного інституту судових експертиз стануть доказами воєнних злочинів росії в Україні в Міжнародному кримінальному суді.

Нагадаємо

У небі над Україною вночі 4 травня вперше збили російську ракету "Кинджал".

Спочатку представники Повітряних сил не коментували інформацію, яку оприлюднила Київська міська військова адміністрація та деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела. Однак, 6 травня у Повітряних силах офіційно підтвердили знищення цієї ракети за допомогою системи Patriot.

Тоді редакції УНН з власних джерел стало відомо, що українські експерти вже завершують вивчення частин та уламків ракети.

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