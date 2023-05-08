ВСУ действительно сбило российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал" - эксперты КНИИСЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели идентификацию частей и обломков российской ракеты, которая была сбита в небе над Киевом во время ночной атаки 4 мая. По результатам работы специалисты КНИИСЭ подтвердили - объекты осмотра действительно принадлежат российской ракете Х-47 «Кинжал», передает УНН со ссылкой на telegram института.
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«Идентификация запущенной россиянами ракеты Х-47 «Кинжал» – это еще одно доказательство военной агрессии россии против Украины. Мы знаем, что враг использует все имеющиеся у него средства для атаки нашего государства, однако дальнейшее представление фактов совершения этих преступлений в суде, в частности в Международном уголовном суде, требует надежной доказательной базы. Работаем для того, чтобы российские террористы не имели ни одного шанса избежать наказания», – отметил директор КНИИСЭ Александр Рувин.
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В институте рассказали, что процесс идентификации ракеты включает изучение таких основных характеристик, как: элементы маркировки, цвет, форма, размер частей и обломков, их особенности конструкции и материалов и тому подобное. Кроме того, в КНИИСЭ осуществляется анализ химического состава взрывчатки из боевой части ракеты.
Детальное изучение и результаты исследований позволяют установить максимально полную и объективную картину очередного российского террористического акта.
Ранее
Директор КНИИСЭ Александр Рувин рассказал, что результаты экспертиз Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз станут доказательствами военных преступлений россии в Украине в Международном уголовном суде.
Напомним
В небе над Украиной ночью 4 мая впервые сбили российскую ракету "Кинжал".
Сначала представители Воздушных сил не комментировали информацию, которую обнародовала Киевская городская военная администрация и некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники. Однако, 6 мая в Воздушных силах официально подтвердили уничтожение этой ракеты с помощью системы Patriot.
Тогда редакции УНН из собственных источников стало известно, что украинские эксперты уже завершают изучение частей и обломков ракеты.