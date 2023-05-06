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Українські експерти вже завершують вивчення частин та уламків ракети "Кинджал" - встановлюють, чи справді "аналагав нєт"

Українські експерти вже завершують вивчення частин та уламків ракети "Кинджал" - встановлюють, чи справді "аналагав нєт"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Експертне вивчення частин та уламків ракети, знищеної українськими силами протиповітряної оборони під час нічної атаки ворога 4 травня, ще триває. Але вже зараз можна говорити, що йдеться дійсно про російську ракету Х-47 «Кинджал», повідомляє УНН.

Деталі

Агентству з власних джерел стало відомо, що вивченням фрагментів ракети займаються спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Наразі ідентифікація ракети за максимально повним спектром характеристик перебуває на завершальному етапі. Результати дадуть максимально об’єктивні та повні дані для підсумовування цього випадку ракетної атаки на Україну, а також напрацювання шляхів ще більш ефективної протидії ворогу.

Найближчим часом експерти мають представити офіційні висновки.

Нагадаємо

У небі над Україною вночі 4 травня вперше збили російську ракету "Кинджал".

Спочатку представники Повітряних сил не коментували інформацію, яку оприлюднила Київська міська військова адміністрація та деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела. Однак, 6 травня у Повітряних силах офіційно підтвердили знищення цієї ракети за допомогою системи Patriot

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