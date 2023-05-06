Украинские эксперты уже завершают изучение частей и обломков ракеты "Кинжал" - устанавливают, действительно ли "аналагов нет"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Экспертное изучение частей и обломков ракеты, уничтоженной украинскими силами противовоздушной обороны во время ночной атаки врага 4 мая, еще продолжается. Но уже сейчас можно говорить, что речь действительно идет о российской ракете Х-47 «Кинжал», сообщает УНН.
Детали
Агентству из собственных источников стало известно, что изучением фрагментов ракеты занимаются специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Сейчас идентификация ракеты по максимально полному спектру характеристик находится на завершающем этапе. Результаты дадут максимально объективные и полные данные для подведения итогов по этому случаю ракетной атаки на Украину, а также наработки путей еще более эффективного противодействия врагу.
В ближайшее время эксперты должны представить официальные выводы.
Напомним
В небе над Украиной ночью 4 мая впервые сбили российскую ракету "Кинжал".
Сначала представители Воздушных сил не комментировали информацию, которую обнародовала Киевская городская военная администрация и некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники. Однако, 6 мая в Воздушных силах официально подтвердили уничтожение этой ракеты с помощью системы Patriot.