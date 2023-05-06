"Історична подія": у Повітряних силах згадали про Patriot і відзвітували про збиття російського "Кинджалу"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У небі над Україною вночі 4 травня збили російську ракету "Кинджал", повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram, пише УНН.
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"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили «не имеющий аналогов» Кинджал! «Patriot»", - написав Олещук.
З його слів, сталося це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території росії.
"І ще одне, не потрібно бігти, як кажуть в Україні: поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог! Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час", - зазначив він.
Доповнення
Після нічної атаки рф 4 травня у КМВА повідомляли, що ворог завдав комплексного повітряного удару по столиці. І що рашисти здійснили напад на Київ "із застосованням баражуючих бєприприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно, балістичного типу". Там уточнили, що остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків.
Після цього речник ПС ЗСУ вказав, що під час нічної повітряної атаки армії рф фіксувалася активність російської авіації, однак, Повітряні сили ЗСУ відразу не підтверджували застосування росією балістики.