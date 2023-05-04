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Всі повітряні цілі над Києвом були знищені - КМВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Всі повітряні цілі над Києвом були знищені. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.

Цитата

"Чергова повітряна атака Києва. Для столиці вона вже третя з чотирьох днів травня! Такої щільної інтенсивності ударів наше місто не відчувало від початку цього року!

Цієі ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по столиці. (У столиці тривога тривала понад 3,5 години.) Рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно балістичного типу. (Остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків).

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За оперативними зведеннями, обійшлося без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури. Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи серйозних пошкоджені забудові міста вони не завдали. Інформація перевіряється та доповнюється. 

Нагадаємо

Вночі у Києві та області працювало ППО.

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