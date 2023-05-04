Все воздушные цели над Киевом были уничтожены - КГВА

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Киев • УНН

 • 1046939 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Все воздушные цели над Киевом были уничтожены. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.

Цитата

"Очередная воздушная атака Киева. Для столицы она уже третья из четырех дней мая! Такой плотной интенсивности ударов наш город не испытывал с начала этого года!"

Этой ночью агрессор вновь нанес комплексный воздушный удар по столице. (В столице тревога продолжалась свыше 3,5 часов.) Рашисты совершили нападение на Киев с применением баражирующих биприприпасов типа "Shahed" и ракет, вероятно баллистического типа. (Окончательно тип применяемых ракет будет определен только после экспертизы остатков).

По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены! Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Детали

По оперативным сведениям обошлось без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры. Зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, однако вреда жизни и здоровью людей или серьезных повреждения застройке города они не нанесли. Информация проверяется и дополняется.

Напомним

Ночью в Киеве и области работало ПВО.

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