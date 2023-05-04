Повітряні сили поки не підтверджують застосування рф балістики цієї ночі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Під час нічної повітряної атаки армії рф на Україну було збито ворожі дрони, але фіксувалася й активність російської авіації. Однак, Повітряні сили ЗСУ наразі не підтверджують застосування росією балістики цієї ночі. Про це повідомив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.
Ігнат нагадав, що вночі було збито ворожі дрони.
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"Уночі була активність і ворожої авіації - також злітав літак МіГ-31. Також була загроза застосування балістичного озброєння. Наразі ми не можемо підтвердити, що саме було воно застосоване. Немає фактів прильоту. Однак не виключається, що може бути", - сказав Ігнат.
"Інформація, яка у нас є на даний час - ми не підтверджуємо застосування балістики, але маємо уточнювати, дивитися. Інколи день-два потрібно для того, щоб з'ясувати, було таке застосування, чи не було", - повідомив речник Повітряних сил.
Деталі
Ігнат також розповів, чому рф зараз використовує таку кількість безпілотників.
"Вони хочуть вразити цілі, вони їх направляють на цілі. Але, з іншого боку, вони знають, що "шахеди" будуть знищені, ну, відсоток який ми маємо зараз, 80 приблизно відсотків знищується повітряних цілей, таких як ударні дрони, таких як крилаті ракети,.. але вони тими самими "шахедами" виснажують нашу ППО, змушують нас викривати свої позиції. Тому що практично робота по БПЛА зенітною ракетою показує ворогу, звідки вона велася, ця бойова робота", - розповів речник Повітряних сил.
Та додав, що також ворог розуміє, що "ми зменшуємо запас зенітних керованих ракет, а це те, що сьогодні тримає українське небо на замку від ворожої російської авіації".
Доповнення
Раніше у КМВА повідомляли, що цієї ночі ворог завдав комплексного повітряного удару по столиці. І що рашисти здійснили напад на Київ "із застосованням баражуючих бєприприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно, балістичного типу". Там уточнили, що остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків.