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В українському небі було знищено 18 ударних дронів - Повітряні Сили

В українському небі було знищено 18 ударних дронів - Повітряні Сили

Київ • УНН

 • 1045063 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Вночі в українському небі було знищено 18 ударних дронів та один розвідувальний БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"Вночі 4 травня 2023 року ворог знову атакує "шахедами" з північного напрямку (брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря.

Окупанти застосували до 24 ударних дронів "Shahed-136/131".

Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України. Було застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр".

Доповнення

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян.

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