В українському небі було знищено 18 ударних дронів - Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Вночі в українському небі було знищено 18 ударних дронів та один розвідувальний БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, пише УНН.
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"Вночі 4 травня 2023 року ворог знову атакує "шахедами" з північного напрямку (брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря.
Окупанти застосували до 24 ударних дронів "Shahed-136/131".
Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України. Було застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр".
Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян.