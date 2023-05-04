Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 ударів - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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