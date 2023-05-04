Одеса: 3 ворожі дрони влучили у гуртожитки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Три ворожі дрони влучили у гуртожитки навчальних закладів в Одесі. Про це Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"ОДЕСА. Вночі ворог атакував місто 15 Shahed-131/136.
12 знищено силами ППО і мобільних вогневих груп. 3 дрони - камікадзе вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси", - пише Братчук.
Як зазначається, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.
Також повідомляється, що на хвостовиках "шахедів" були написи "за москву", "за кремль" маркерами з літерами Z та V".
Доповнення
Вночі в Одесі було чутно численні вибухи. Також, у КМВА повідомили, що всі повітряні цілі над Києвом були знищені.