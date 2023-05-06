"Историческое событие": в Воздушных силах упомянули о Patriot и отчитались о сбитии российского "Кинжала"

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"Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили «не имеющий аналогов» Кинжал! «Patriot»", - написал Олещук.

По его словам, произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевской области. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории россии.

"И еще одно, не нужно бежать, как говорят в Украине: поперёд батьки в пекло, заблаговременно обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг! Мы обязательно будем сообщать что, где, чем, и когда сбили! На все свое время", - отметил он.

Дополнение

После ночной атаки рф 4 мая в КГВА сообщали, что враг нанес комплексный воздушный удар по столице. И что рашисты совершили нападение на Киев "с применением баражирующих беприприпасов типа "Shahed" и ракет, вероятно, баллистического типа". Там уточнили, что окончательно тип применяемых ракет будет определен только после экспертизы остатков.

После этого спикер ВС ВСУ указал, что во время ночной воздушной атаки армии рф фиксировалась активность российской авиации, однако, Воздушные силы ВСУ сразу не подтверждали применение россией баллистики.