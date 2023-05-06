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По російському "Кинджалу" відпрацював Patriot - Ігнат

По російському "Кинджалу" відпрацював Patriot - Ігнат

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. По аеробалістичній ракеті Х-47 "Кинджал", яку випустив винищувач Міг-31К з території рф вночі 4 травня, відпрацювала система Patriot. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Це, по суті, ракета, як її називають "Іскандер" повітряного базування. "Іскандер" - балістична, яка летить знизу вверх і по дузі вона опускається на великій швидкості. А вже аеробалістичну Х-47 "Кинджал" піднімає винищувач Міг-31К - носій ракет "Кинджал", від яких у нас постійно тривоги по всій території України. От він піднімається з території росії, цього разу 4 числа близько двох годин ночі він піднімався з аеродрому "Саваслійка" і звідти, власне, здійснив пуск. Повітряне командування "Центр", яке опікується Київщиною, супроводжувало цю ціль. І, власне, було відпрацьовано саме дивізіоном ЗРК Patriot, який може, здатний збивати балістичні ракети", - сказав Ігнат.

Нагадаємо

У небі над Україною вночі 4 травня вперше збили російську ракету "Кинджал".

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