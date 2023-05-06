По российскому "Кинжалу" отработал Patriot - Игнат

Цитата

"Это, по сути, ракета, как ее называют "Искандер" воздушного базирования. "Искандер" - баллистическая, которая летит снизу вверх и по дуге она опускается на большой скорости. А уже аэробаллистическую Х-47 "Кинжал" поднимает истребитель МиГ-31К - носитель ракет "Кинжал", от которых у нас постоянно тревоги по всей территории Украины. Вот он поднимается с территории россии, на этот раз 4 числа около двух часов ночи он поднимался с аэродрома "Саваслейка" и оттуда, собственно, осуществил пуск. Воздушное командование "Центр", которое занимается Киевской областью, сопровождало эту цель. И, собственно, было отработано именно дивизионом ЗРК Patriot, который может, способен сбивать баллистические ракеты", - сказал Игнат.

Напомним

В небе над Украиной ночью 4 мая впервые сбили российскую ракету "Кинжал".