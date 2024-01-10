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Кім Чен Ин відвідав збройні заводи на тлі критики з приводу торгівлі з рф

Кім Чен Ин відвідав збройні заводи на тлі критики з приводу торгівлі з рф

Київ • УНН

 • 33139 перегляди

Кім Чен Ин відвідав військові заводи для оцінки виробництва зброї на тлі глобального засудження торгівлі Північної Кореї зброєю з росією.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на цьому тижні відвідав військові заводи з виробництва зброї  на тлі критики з приводу торгівлі з росією. Про це повідомило державне північнокорейське медіа KCNA, передає УНН.

Деталі

Так, Кім Чен Ин 8 та 9 січня відвідав військові заводи, щоб зрозуміти поточний стан виробництва озброєння та бойової техніки.

Кім Чен Ин висловив велике задоволення тим, що заводи успішно виконують план розподілу нової бойової техніки для об'єднаних сил першої лінії та важливих ракетних з'єднань.

"(Кім – ред.) запропонував революційну політику, яку сектор військової промисловості повинен постійно дотримуватися та проводити, щоб суворо готувати країну до війни", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

5 січня повідомлялося, що Кім Чен Ин відвідав завод з виробництва мобільних пускових установок (ПУ) для міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) і дав розпорядження розширити потужності підприємства та збільшити випуск нових (ПУ).

Лідери 47 держав засудили постачання північнокорейських ракет до росії та їх використання проти населення України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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