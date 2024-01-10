Ким Чен Ын посетил оружейные заводы на фоне критики по поводу торговли с рф

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на этой неделе посетил военные заводы по производству оружия на фоне критики по поводу торговли с россией. Об этом сообщило государственное северокорейское медиа KCNA, передает УНН.

Детали

Так, Ким Чен Ын 8 и 9 января посетил военные заводы, чтобы понять текущее состояние производства вооружения и боевой техники.

Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение тем, что заводы успешно выполняют план распределения новой боевой техники для объединенных сил первой линии и важных ракетных соединений.

"(Ким - ред.) предложил революционную политику, которую сектор военной промышленности должен постоянно придерживаться и проводить, чтобы строго готовить страну к войне", - говорится в сообщении.

Дополнение

5 января сообщалось, что Ким Чен Ын посетил завод по производству мобильных пусковых установок (ПУ) для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и дал распоряжение расширить мощности предприятия и увеличить выпуск новых (ПУ).

Лидеры 47 государств осудили поставки северокорейских ракет в россию и их использование против населения Украины.