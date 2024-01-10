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47 держав засудили постачання північнокорейських ракет росії - заява

47 держав засудили постачання північнокорейських ракет росії - заява

Київ • УНН

 • 28673 перегляди

Сорок сім країн засудили продаж КНДР ракет росії та удари рф по Україні.

Лідери 47 держав засудили постачання північнокорейських ракет до росії та їх використання проти населення України. Про це йдеться у заяві, яку в середу, 10 січня, опублікував Державний департамент США, інформує УНН

Ми найрішучішим чином засуджуємо експорт Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) та закупівлю росією балістичних ракет КНДР, а також застосування росією цих ракет проти України 30 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року. Передача цієї зброї збільшує страждання українського народу, підтримує агресивну війну росії та підриває глобальний порядок нерозповсюдження ракетної зброї. Використання росією балістичних ракет КНДР в Україні також надає КНДР цінну технічну та військову інформацію. Ми глибоко занепокоєні наслідками такої співпраці для безпеки в Європі, на Корейському півострові, в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі

- йдеться у спільній заяві. 

Деталі 

Як зазначається в заяві, передача КНДР балістичних ракет, разом з будь-яким іншим озброєнням і пов'язаними з ним матеріальними засобами, росії грубо порушує численні резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) - а саме, резолюцію 1718 (2006), резолюцію 1874 (2009) і резолюцію 2270 (2016), - які сама Росія підтримала.  Лідери держав закликали КНДР і росію дотримуватися відповідних резолюцій РБ ООН і негайно припинити будь-яку діяльність, що їх порушує.

У той час як росія запускає хвилі ракет і безпілотників проти українського народу, ми будемо продовжувати стояти разом на підтримку України

- наголошується в заяві.

До документа приєдналися майже всі європейські держави, а також Канада, Ізраїль, Австралія, Японія і Південна Корея.

Доповнення

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомляв, що росія застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети.  За його словами, запуски відбулись 30 грудня та 2 січня. Напередодні він заявив, що армія рф 6 січня в черговий раз застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети.

5 січня речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що ПС ЗСУ наразі не можуть підтвердити інформацію про використання росією балістичних ракет з Північної Кореї.

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