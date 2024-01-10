росія застосувала кілька ракет з КНДР під час атаки на Україну 6 січня - Білий дім
Київ • УНН
росія запустила північнокорейські ракети по Україні 6 січня, що є порушенням резолюцій ООН.
Армія рф 6 січня в черговий раз застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, повідомляє УНН.
росія була змушена шукати військову техніку в країн-однодумців, однією з таких держав є Північна Корея, і КНДР нещодавно надала росії пускові установки балістичних ракет і декілька десятків балістичних ракет. рф відтоді розгорнула ці ракети проти України. 6 січня російські сили знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні, ми все ще оцінюємо наслідки цих ударів
Він також оголосив, що іноземні міністри 47 країн світу, Держсекретар США Ентоні Блінкен і верховний представник Європейського Союзу оприлюднили спільну заяву, в якій засудили експорт КНДР та закупівлю росією північнокорейських балістичних ракет, а також використання цих північнокорейських ракет проти України.
Кірбі зауважив, що передача рф балістичних прямо порушує численні резолюції ООН з безпеки і це питання США піднімуть 10 січня в Раді Безпеки ООН. За його словами, Штати вимагатимуть, щоб росія була притягнута до відповідальності за чергове порушення міжнародних зобов'язань.
"І ми також будемо продовжувати накладати санкції проти тих, хто сприяє таким передачам зброї, і оприлюднюватиме інформацію, яка викриває ці угоди", - вказав Кірбі.
Також він в черговий раз закликав Конгрес схвалити запит на додаткове фінансування для України.
Нагадаємо
Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі раніше також повідомляв, що росія застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети. За його словами, запуски відбулись 30 грудня та 2 січня.
Станом на 5 січня у Повітряних силах ЗСУ не могли підтвердити використання рф ракет з КНДР.