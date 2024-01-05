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У Повітряних силах ЗСУ поки що не можуть підтвердити використання рф ракет з КНДР

У Повітряних силах ЗСУ поки що не можуть підтвердити використання рф ракет з КНДР

Київ • УНН

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Речник ПС ЗСУ поки що не може підтвердити використання росією ракет КНДР; потрібен подальший аналіз.

У Повітряних силах наразі не можуть підтвердити інформацію про використання росією балістичних ракет з Північної Кореї. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, чи дійсно вже била рф  по Україні ракетами з Північної Кореї, Ігнат відповів:

"Ми інколи чекаємо інформацію чим били, С-400 чи "Іскандером" кілька днів…Поки що в нас даних немає про те, що використано такі ракети. Заява була від США, тому будемо вивчати уламки й тоді можна буде казати  є такий факт, чи ні. Поки що не можу цього підтвердити". 

Доповнення

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомляв, що росія застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети.  За його словами, запуски відбулись 30 грудня та 2 січня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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