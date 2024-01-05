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В Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить использование рф ракет из КНДР

В Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить использование рф ракет из КНДР

Киев • УНН

 • 24199 просмотра

Представитель ВС ВСУ пока не может подтвердить использование россией ракет КНДР; нужен дальнейший анализ.

В Воздушных силах пока не могут подтвердить информацию об использовании россией баллистических ракет из Северной Кореи. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, действительно ли уже била рф  по Украине ракетами из Северной Кореи, Игнат ответил:

"Мы иногда ждем информацию чем били, С-400 или "Искандером" несколько дней... Пока у нас данных нет о том, что использованы такие ракеты. Заявление было от США, поэтому будем изучать обломки и тогда можно будет говорить  есть такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить". 

Дополнение

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщал, что россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты.  По его словам, запуски состоялись 30 декабря и 2 января.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война

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