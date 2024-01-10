россия применила несколько ракет из КНДР во время атаки на Украину 6 января - Белый дом

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
  •  30218 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксклюзив
САП работает над возвращением из Швейцарии 301,6 млн грн в рамках дела о завладении экс-депутатом-агентом фсб средств "Родовид Банка"
  •  51837 просмотра

САП работает над возвращением из Швейцарии 301,6 млн грн в рамках дела о завладении экс-депутатом-агентом фсб средств "Родовид Банка"

Эксклюзив
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
  •  102264 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
  •  108626 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Эксклюзив
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
  •  105479 просмотра

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

Эксклюзив
Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
  •  240679 просмотра

Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

Эксклюзив
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
  •  154855 просмотра

Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
  •  175265 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
9 января  •  196166 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  222198 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  219056 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  205835 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  164753 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
8 января  •  154337 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
8 января  •  145327 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiya-primenila-neskolko-raket-iz-kndr-vo-vremya-ataki-na-ukrainu-6-yanvarya-belii-dom

россия применила несколько ракет из КНДР во время атаки на Украину 6 января - Белый дом

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 06:43  •  24192 просмотра

Read in English

россия запустила северокорейские ракеты по Украине 6 января, что является нарушением резолюций ООН.

Армия рф 6 января в очередной раз применила против Украины северокорейские баллистические ракеты. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, сообщает УНН

россия была вынуждена искать военную технику у стран-единомышленников, одним из таких государств является Северная Корея, и КНДР недавно предоставила россии пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет. рф  с тех пор развернула эти ракеты против Украины. 6 января российские силы снова запустили несколько северокорейских баллистических ракет по Украине, мы все еще оцениваем последствия этих ударов

 - сказал Кирби. 

Он также объявил, что иностранные министры 47 стран мира, Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Европейского Союза обнародовали совместное заявление, в котором осудили экспорт КНДР и закупку россией северокорейских баллистических ракет, а также использование этих северокорейских ракет против Украины.  

Кирби отметил, что передача рф баллистических прямо нарушает многочисленные резолюции ООН по безопасности и этот вопрос США поднимут 10 января в Совете Безопасности ООН. По его словам, Штаты будут требовать, чтобы россия была привлечена к ответственности за очередное нарушение международных обязательств. 

"И мы также будем продолжать накладывать санкции против тех, кто способствует таким передачам оружия, и обнародовать информацию, которая разоблачает эти сделки", - указал Кирби. 

Также он в очередной раз призвал Конгресс одобрить  запрос на дополнительное финансирование для Украины. 

Напомним 

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее также сообщал, что россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты. По его словам, запуски состоялись 30 декабря и 2 января.  

По состоянию на 5 января в Воздушных силах ВСУ не могли подтвердить использование рф ракет с КНДР.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росія застосувала кілька ракет з КНДР під час атаки на Україну 6 січня - Білий дім
Russia fired several missiles from the DPRK during the attack on Ukraine on January 6 - White House
Новости по теме

россия применила несколько ракет из КНДР во время атаки на Украину 6 января - Белый дом

россия запустила северокорейские ракеты по Украине 6 января, что является нарушением резолюций ООН.

Война •   •  24192 просмотра
россия применила несколько ракет из КНДР во время атаки на Украину 6 января - Белый дом

Днепропетровщина: россияне атаковали дроном Никополь, повреждена ЛЭП

Российские войска нанесли удар с беспилотника по Никополю, повредив инфраструктуру.

Война •   •  25895 просмотра
Днепропетровщина: россияне атаковали дроном Никополь, повреждена ЛЭП

Оккупанты за сутки 73 раза обстреляли Херсонщину: двое раненых

Херсонская область подверглась 73 ударам армии рф за прошедшие сутки. Двое гражданских получили ранения в результате обстрелов жилых домов и объектов критической инфраструктуры.

Война •   •  25415 просмотра
Оккупанты за сутки 73 раза обстреляли Херсонщину: двое раненых

Еще плюс 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 366 790 человек личного состава и 6038 танков.

Война •   •  24090 просмотра
Еще плюс 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

В Украине масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности

В Украине объявили ракетную угрозу после взлета вражеского самолета МиГ-31К. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

Война •   •  30242 просмотра
В Украине масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности

Всемирный банк прогнозирует худшее полугодие для роста мировой экономики за последние 30 лет

Всемирный банк прогнозирует снижение глобального роста в 2024 году. Самые низкие темпы роста ожидаются в развивающихся странах.

Экономика •   •  30034 просмотра
Всемирный банк прогнозирует худшее полугодие для роста мировой экономики за последние 30 лет

Ночной обстрел Харькова: враг бил по детскому оздоровительному лагерю

Харьков был обстрелян россиянами, которые нацелились на пустой детский лагерь, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.

Война •   •  29311 просмотра
Ночной обстрел Харькова: враг бил по детскому оздоровительному лагерю

После полномасштабного вторжения россии в Украину экспорт ЕС в рф упал до 37% после полномасштабного вторжения россии в Украину

Экспорт ЕС в россию упал до 37% после полномасштабного вторжения в Украину, причем только 32% товаров попали под санкции; Китай, Турция и Армения являются альтернативными источниками для россии.

Экономика •   •  29642 просмотра
После полномасштабного вторжения россии в Украину экспорт ЕС в рф упал до 37% после полномасштабного вторжения россии в Украину

Украинские военные отбили многочисленные атаки врага на Авдеевском и Марьинском направлениях: ситуация на фронте

Украинские войска отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, удерживая свои позиции и нанося потери российским войскам.

Война •   •  26933 просмотра

Всемирный день метро, День сокращения расходов на электроэнергию. Что еще можно отметить 10 января

Именно 10 января 1863 года в Лондоне была запущена первая в мире линия подземки. Само название "метро" происходит от сокращения названия компании "Metropolitan Railway", которая и построила эту линию.

УНН Lite •   •  22366 просмотра
Всемирный день метро, День сокращения расходов на электроэнергию. Что еще можно отметить 10 января