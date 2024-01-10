россия применила несколько ракет из КНДР во время атаки на Украину 6 января - Белый дом
Киев • УНН
россия запустила северокорейские ракеты по Украине 6 января, что является нарушением резолюций ООН.
Армия рф 6 января в очередной раз применила против Украины северокорейские баллистические ракеты. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, сообщает УНН.
россия была вынуждена искать военную технику у стран-единомышленников, одним из таких государств является Северная Корея, и КНДР недавно предоставила россии пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет. рф с тех пор развернула эти ракеты против Украины. 6 января российские силы снова запустили несколько северокорейских баллистических ракет по Украине, мы все еще оцениваем последствия этих ударов
Он также объявил, что иностранные министры 47 стран мира, Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Европейского Союза обнародовали совместное заявление, в котором осудили экспорт КНДР и закупку россией северокорейских баллистических ракет, а также использование этих северокорейских ракет против Украины.
Кирби отметил, что передача рф баллистических прямо нарушает многочисленные резолюции ООН по безопасности и этот вопрос США поднимут 10 января в Совете Безопасности ООН. По его словам, Штаты будут требовать, чтобы россия была привлечена к ответственности за очередное нарушение международных обязательств.
"И мы также будем продолжать накладывать санкции против тех, кто способствует таким передачам оружия, и обнародовать информацию, которая разоблачает эти сделки", - указал Кирби.
Также он в очередной раз призвал Конгресс одобрить запрос на дополнительное финансирование для Украины.
Напомним
Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее также сообщал, что россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты. По его словам, запуски состоялись 30 декабря и 2 января.
По состоянию на 5 января в Воздушных силах ВСУ не могли подтвердить использование рф ракет с КНДР.
россия применила несколько ракет из КНДР во время атаки на Украину 6 января - Белый дом
россия запустила северокорейские ракеты по Украине 6 января, что является нарушением резолюций ООН.
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