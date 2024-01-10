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Ворог атакував "Кинджалами" з вихідних компонентів "Іскандерів": Рувін розповів деталі останніх ракетних ударів по Україні

Ворог атакував "Кинджалами" з вихідних компонентів "Іскандерів": Рувін розповів деталі останніх ракетних ударів по Україні

Київ • УНН

 • 130396 перегляди

Експерти КНДІСЕ вивчають уламки ворожих ракет, підозрюючи, що в нещодавніх ударах були використані "Кинджали", виготовлені з компонентів "Іскандерів". Приналежність ракет до КНДР поки що не підтверджена.

За останні декілька тижнів ворог наніс три масованих повітряних удари по Україні. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вже досліджують уламки ворожих ракет та дронів-камікадзе.

Які саме типи озброєння найчастіше використовував ворог, чи можна стверджувати, що росія почала застосовувати для ударів по Україні ракети виробництва КНДР та "шахеди" з реактивними двигунами, як агресор модернізує ракети та дрони – першими висновками роботи фахівців поділився директор КНДІСЕ Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН.

– Чи вже досліджують експерти російську зброю, якою ворог атакував Україну під час останніх масованих атак? Що наразі відомо спеціалістам?

Нам призначено відповідну кількість експертиз за фактами масованих російських ракетних обстрілів України 29 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року. Спеціалісти Інституту залучалися правоохоронними органами безпосередньо до огляду та фіксації на місці подій в окремих локаціях і загалом за фактом усіх уражень і пошкоджень об’єктів у Києві та Київській області маємо призначені експертизи, вони вже в процесі виконання. 

Найбільша кількість частин і уламків, які надійшли на дослідження – це залишки ракет типу "Х-101", також є "Х-55" та встановлюється наявність саме "Кинджалів".

– "Кинджал" складніше ідентифікувати?

Складність лише в тому, що після збиття вони мають зовсім непридатний стан, фактично – це шматки металобрухту. Останні об’єкти практично всі з повністю фізично знищеною мікроелектронікою. Експерти наразі шукають маркування, особливості й аналізують технічні-характеристики, які б дозволили нам зі 100% впевненістю зробити висновок про конкретний тип зброї. 

Аеробалістична ракета "Кинджал" − це результат доробки ракети "Іскандер". Під час останніх атак по Україні запуск "Іскандерів" не фіксувався, але частини й уламки, які нам надійшли мають їх маркування. З цього можемо припустити, що були атаки саме "Кинджалами" з вихідних компонентів "Іскандерів". Для фактичного підтвердження та висновку чекаємо надходження додаткових об’єктів дослідження. 

– Мікроелектроніка, що все-таки залишилась, піддається аналізу? 

Традиційно все, що стосується високотехнологічного виробництва − це не російські технології, а використання бази компонентів іноземних країн. Детальний перелік і всіх характеристики компонентів опрацьовуємо та матимемо фіналізований звіт згодом. 

– Ви сказали, що більшість частин та уламків – це ракети "Х-101", їх росіяни не застосовували досить давно, чи наявні якісь зміни виробництва?

Суттєвих інновацій, на щастя, немає. На окремих уламках ідентифікуємо маркування з датою виробництва у 3-4 кварталі 2023 року. Наприклад є клапан від паливної системи виготовлений у вересні 2023 року і низка подібних маркувань на елементах з рульових механізмів. Зважаючи на такий довгий період поки цей тип ракет не використовувався і все свіже виробництво в крайніх об’єктах, то очевидно ворог їх виготовляв і накопичував для конкретних бойових завдань.

Також доповненням використання "Х-101" стали постановники пасивних завад, відстрілювання дипольних відбивачів. Ця дія спрямована на зниження ефективності української протиповітряної оборони. 

– В ЗМІ з’явилася  інформація про використання росією ракет виробництва КНДР. Чи можете це підтвердити? 

Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково щойно це стане можливим. 

– Чи відомо щось про використання рф проти України реактивних "шахедів"?

Ми оперативно працюємо з усіма призначеннями, які надходять. Виробництво та використання ударних БПЛА типу "Shahed" за період дійсно змінювалось. В основному ворог робив ставку на використання  "Shahed 136", їх поділяємо для себе орієнтовно на три основних групи. Перша має маркування з літерою "М" іранського виробництва. Далі група з маркуванням літерою "Ы", яку ми вважаємо перехідним варіантом іранського виробництва, але зібраним на території росії. Третя частина має маркування "К" і це вже російське виробництво, при чому компоненти в більшій кількості незмінно іноземні. 

Є зразки пофарбовані зовні у чорний колір простою фарбою для тяжчого візуального пошуку в темний період доби, а також є такі, що мають вже специфічне покриття. Щодо "Shahed-238", який нещодавно представили іранські виробники, то  наразі факти їх  використання у наших дослідженнях відсутні.

Із відкритих джерел знаємо, що в "Shahed 238" заявляється про оснащенння системою донаведення на кінцевій ділянці траєкторії польоту та реактивним малорозмірним двигуном. Будемо слідкувати за ситуацією.

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