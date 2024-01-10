Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

За последние несколько недель враг нанес три массированных воздушных удара по Украине. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз уже исследуют обломки вражеских ракет и дронов-камикадзе.

Какие именно типы вооружения чаще всего использовал враг, можно ли утверждать, что россия начала применять для ударов по Украине ракеты производства КНДР и "шахеды" с реактивными двигателями, как агрессор модернизирует ракеты и дроны - первыми выводами работы специалистов поделился директор КНИИСЭ Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН.

- Уже исследуют эксперты российское оружие, которым враг атаковал Украину во время последних массированных атак? Что сейчас известно специалистам?

Нам назначено соответствующее количество экспертиз по фактам массированных российских ракетных обстрелов Украины 29 декабря 2023 года и 2 января 2024 года. Специалисты Института привлекались правоохранительными органами непосредственно к осмотру и фиксации на месте событий в отдельных локациях и в целом по факту всех поражений и повреждений объектов в Киеве и Киевской области назначены экспертизы, они уже в процессе выполнения.

Наибольшее количество частей и обломков, которые поступили на исследование - это остатки ракет типа "Х-101", также есть "Х-55" и устанавливается наличие именно "Кинжалов".

- "Кинжал" сложнее идентифицировать?

Сложность лишь в том, что после сбивания они имеют совершенно непригодное состояние, фактически - это куски металлолома. Последние объекты практически все с полностью физически уничтоженной микроэлектроникой. Эксперты сейчас ищут маркировку, особенности и анализируют технические характеристики, которые бы позволили нам со 100% уверенностью сделать вывод о конкретном типе оружия.

Аэробаллистическая ракета "Кинжал" - это результат доработки ракеты "Искандер". Во время последних атак по Украине запуск "Искандеров" не фиксировался, но части и обломки, которые нам поступили имеют их маркировку. Из этого можем предположить, что были атаки именно "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров". Для фактического подтверждения и вывода ждем поступления дополнительных объектов исследования.

- Оставшаяся микроэлектроника все-таки поддается анализу?

Традиционно все, что касается высокотехнологичного производства - это не российские технологии, а использование базы компонентов иностранных стран. Детальный перечень и все характеристики компонентов прорабатываем и получим финализированный отчет позже.

- Вы сказали, что большинство частей и обломков - это ракеты "Х-101", их россияне не применяли достаточно давно, имеются ли какие-то изменения производства?

Существенных инноваций, к счастью, нет. На отдельных обломках идентифицируем маркировку с датой производства в 3-4 квартале 2023 года. Например, есть клапан от топливной системы изготовлен в сентябре 2023 года и ряд подобных маркировок на элементах из рулевых механизмов. Учитывая такой долгий период пока этот тип ракет не использовался и все свежее производство в крайних объектах, то очевидно враг их изготавливал и накапливал для конкретных боевых задач.

Также дополнением использования "Х-101" стали постановщики пассивных помех, отстрел дипольных отражателей. Это действие направлено на снижение эффективности украинской противовоздушной обороны.

- В СМИ появилась информация об использовании россией ракет производства КНДР. Можете ли это подтвердить?

Соответствующая экспертиза нам также назначена, объекты будут переданы со дня на день и уже после их изучения скажем однозначно. Конечно предварительно мы просматривали и анализировали все фото и видеоматериалы, которые есть в общем доступе. Понимаем, что элементов, которые там зафиксированы, то есть визуально специфических деталей, кабелей, их цвета, материала и других характеристик ни в одной до сих пор исследованной российской ракете не было. В то же время установленных фактов использования ракет корейского производства, как и по факту атак по столице пока нет. Здесь будем выполнять свою работу и предоставим информацию дополнительно как только это станет возможным.

- Известно ли что-то об использовании рф против Украины реактивных "шахедов"?

Мы оперативно работаем со всеми назначениями, которые поступают. Производство и использование ударных БПЛА типа "Shahed" за период действительно менялось. В основном враг делал ставку на использование "Shahed 136", их разделяем для себя ориентировочно на три основные группы. Первая имеет маркировку с буквой "М" иранского производства. Далее группа с маркировкой буквой "Ы", которую мы считаем переходным вариантом иранского производства, но собранным на территории россии. Третья часть имеет маркировку "К" и это уже российское производство, при чем компоненты в большем количестве неизменно иностранные.

Есть образцы, окрашенные снаружи в черный цвет простой краской для более тяжелого визуального поиска в темное время суток, а также такие, которые имеют уже специфическое покрытие. Что касается "Shahed-238", который недавно представили иранские производители, то пока факты их использования в наших исследованиях отсутствуют.

Из открытых источников знаем, что в "Shahed 238" заявляется об оснащении системой донаведения на конечном участке траектории полета и реактивным малоразмерным двигателем. Будем следить за ситуацией.