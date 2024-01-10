47 государств осудили поставки северокорейских ракет россии - заявление

Лидеры 47 государств осудили поставки северокорейских ракет в россию и их использование против населения Украины. Об этом говорится в заявлении, которое в среду, 10 января, опубликовал Государственный департамент США, информирует УНН.

Мы самым решительным образом осуждаем экспорт Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и закупку россией баллистических ракет КНДР, а также применение россией этих ракет против Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года. Передача этого оружия увеличивает страдания украинского народа, поддерживает агрессивную войну России и подрывает глобальный порядок нераспространения ракетного оружия. Использование Россией баллистических ракет КНДР в Украине также предоставляет КНДР ценную техническую и военную информацию. Мы глубоко обеспокоены последствиями такого сотрудничества для безопасности в Европе, на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире - говорится в совместном заявлении.

Детали

Как отмечается в заявлении, передача КНДР баллистических ракет, вместе с любым другим вооружением и связанными с ним материальными средствами, россии грубо нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) - а именно, резолюцию 1718 (2006), резолюцию 1874 (2009) и резолюцию 2270 (2016), - которые сама россия поддержала. Лидеры государств призвали КНДР и рф соблюдать соответствующие резолюции СБ ООН и немедленно прекратить любую деятельность, нарушающую их.

В то время как россия запускает волны ракет и беспилотников против украинского народа, мы будем продолжать стоять вместе в поддержку Украины - отмечается в заявлении.

К документу присоединились почти все европейские государства, а также Канада, Израиль, Австралия, Япония и Южная Корея.

Дополнение

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщал, что россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты. По его словам, запуски состоялись 30 декабря и 2 января. Накануне он заявил, что армия рф 6 января в очередной раз применила против Украины северокорейские баллистические ракеты.

5 января спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что ВС ВСУ пока не могут подтвердить информацию об использовании россией баллистических ракет из Северной Кореи.

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