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Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво мобільних пускових установок для балістичних ракет

Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво мобільних пускових установок для балістичних ракет

Київ • УНН

 • 21258 перегляди

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав завод із виробництва мобільних пускових установок (ПУ) для міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) і розпорядився розширити потужності підприємства та збільшити випуск нових ПУ.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав завод з виробництва мобільних пускових установок (ПУ) для міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) і дав розпорядження розширити потужності підприємства та збільшити випуск нових (ПУ). Про це повідомляє Yonhap з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA, пише УНН.

Враховуючи нинішню складну ситуацію, яка вимагає більшої готовності країни до військового протистояння з ворогом, Кім розпорядився вжити заходів для розширення потужностей із виробництва великих транспортних пускових установок і поставив завдання, які завод має виконати,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що, Кім наголосив на необхідності збільшення виробництва різних типів ПУ для тактичної і стратегічної зброї та окреслив найближчі й довгострокові плани їх виробництва.

На опублікованих KCNA фото показані ПУ для твердопаливних міжконтинентальних ракет Hwasong-18 і МБР на рідкому паливі Hwasong-17.

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Довідково

У квітні 2023 року Північна Корея вперше провела випробуванняміжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 і запустила ще дві у липні та грудні відповідно. Лише минулого року репресивний режим випустив загалом п’ять міжконтинентальних балістичних ракет.

Нагадаємо

У четвер координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що під час останніх ракетних обстрілів України росія застосувала принаймні кілька балістичних ракет, отриманих від Північної Кореї в обхід міжнародних обмежень.

КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів у бік островів Південної Кореї05.01.24, 08:05 • 113894 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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