росія запускала північнокорейські ракети по Україні в кінці грудня і на початку січня - Білий дім
Київ • УНН
росія застосувала північнокорейські балістичні ракети проти України. США все ще оцінюють наслідки.
росія вже запускала по Україні балістичні ракети, отримані від Північної Кореї. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 4 січня, пише УНН.
Наша інформація свідчить про те, що КНДР нещодавно надала росії пускові установки балістичних ракет і кілька (десятків) балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили принаймні одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні. (...) А 2 січня росія запустила кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні, у тому числі в межах нічної повітряної атаки
З його слів, США все ще оцінюють вплив через ці ракети.
Речник Держдепу Метью Міллер, своєю чергою, на окремому брифінгу вказав, що "крім цього ми бачили, як росія працює над отриманням балістичних ракет від Ірану, які вони ще не використовували". "І ми бачили, як вони отримували балістичні ракети з Північної Кореї і фактично використовували їх", - зазначив Міллер.
росія вже запускала північнокорейські балістичні ракети по Україні - розвідка США04.01.24, 21:15 • 34673 перегляди