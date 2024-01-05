росія запускала північнокорейські ракети по Україні в кінці грудня і на початку січня - Білий дім

росія вже запускала по Україні балістичні ракети, отримані від Північної Кореї. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 4 січня, пише УНН.

Наша інформація свідчить про те, що КНДР нещодавно надала росії пускові установки балістичних ракет і кілька (десятків) балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили принаймні одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні. (...) А 2 січня росія запустила кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні, у тому числі в межах нічної повітряної атаки