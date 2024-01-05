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россия запускала северокорейские ракеты по Украине в конце декабря и начале января - Белый дом

россия запускала северокорейские ракеты по Украине в конце декабря и начале января - Белый дом

Киев • УНН

 • 28238 просмотра

россия применила северокорейские баллистические ракеты против Украины. США все еще оценивают последствия.

россия уже запускала по Украине баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 4 января, пишет УНН.

Наша информация свидетельствует о том, что КНДР недавно предоставила россии пусковые установки баллистических ракет и несколько (десятков) баллистических ракет. 30 декабря 2023 года российские войска запустили по крайней мере одну из этих северокорейских баллистических ракет по Украине. (...) А 2 января россия запустила несколько северокорейских баллистических ракет по Украине, в том числе в рамках ночной воздушной атаки

- сказал Кирби.

По его словам, США все еще оценивают влияние из-за этих ракет.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер, в свою очередь, на отдельном брифинге указал, что "кроме этого мы видели, как россия работает над получением баллистических ракет от Ирана, которые они еще не использовали". "И мы видели, как они получали баллистические ракеты из Северной Кореи и фактически использовали их", - отметил Миллер.

россия уже запускала северокорейские баллистические ракеты по Украине - разведка США04.01.24, 21:15 • 34671 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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