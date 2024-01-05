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Ким Чен Ын приказал увеличить производство мобильных пусковых установок для баллистических ракет

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 09:23  •  13299 просмотра

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил завод по производству мобильных пусковых установок (ПУ) для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и распорядился расширить мощности предприятия и увеличить выпуск новых ПУ.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил завод по производству мобильных пусковых установок (ПУ) для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и дал распоряжение расширить мощности предприятия и увеличить выпуск новых (ПУ). Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA, пишет УНН.

Учитывая нынешнюю сложную ситуацию, которая требует большей готовности страны к военному противостоянию с врагом, Ким распорядился принять меры для расширения мощностей по производству крупных транспортных пусковых установок и поставил задачи, которые завод должен выполнить,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что, Ким отметил необходимость увеличения производства различных типов ПУ для тактического и стратегического оружия и очертил ближайшие и долгосрочные планы их производства.

На опубликованных KCNA фото показаны ПУ для твердотопливных межконтинентальных ракет Hwasong-18 и МБР на жидком топливе Hwasong-17.

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Справочно

В апреле 2023 года Северная Корея впервые провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 и запустила еще две в июле и декабре соответственно. Только в прошлом году репрессивный режим выпустил всего пять межконтинентальных баллистических ракет.

Напомним

В четверг координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что во время последних ракетных обстрелов Украины россия применила по крайней мере несколько баллистических ракет, полученных от Северной Кореи в обход международных ограничений.

КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Южной Кореи05 январь 2024, 06:05 • 101981 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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