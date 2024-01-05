Ким Чен Ын приказал увеличить производство мобильных пусковых установок для баллистических ракет

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил завод по производству мобильных пусковых установок (ПУ) для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и дал распоряжение расширить мощности предприятия и увеличить выпуск новых (ПУ). Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA, пишет УНН.

Учитывая нынешнюю сложную ситуацию, которая требует большей готовности страны к военному противостоянию с врагом, Ким распорядился принять меры для расширения мощностей по производству крупных транспортных пусковых установок и поставил задачи, которые завод должен выполнить, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что, Ким отметил необходимость увеличения производства различных типов ПУ для тактического и стратегического оружия и очертил ближайшие и долгосрочные планы их производства.

На опубликованных KCNA фото показаны ПУ для твердотопливных межконтинентальных ракет Hwasong-18 и МБР на жидком топливе Hwasong-17.

Справочно

В апреле 2023 года Северная Корея впервые провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 и запустила еще две в июле и декабре соответственно. Только в прошлом году репрессивный режим выпустил всего пять межконтинентальных баллистических ракет.

Напомним

В четверг координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что во время последних ракетных обстрелов Украины россия применила по крайней мере несколько баллистических ракет, полученных от Северной Кореи в обход международных ограничений.

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