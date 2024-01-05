КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Южной Кореи
Киев • УНН
КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов вблизи южнокорейских островов; о жертвах не сообщается, Южная Корея приняла ответные меры.
Береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону южнокорейских островов, расположенных в Желтом море. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея, передает УНН.
Детали
Отмечается, что пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет.
Снаряды упали севернее северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей.
Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных также указало, что они принимают ответные меры.
Напомним,
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