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КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Южной Кореи

КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Южной Кореи

Киев • УНН

 • 113893 просмотра

КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов вблизи южнокорейских островов; о жертвах не сообщается, Южная Корея приняла ответные меры.

Береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону южнокорейских островов, расположенных в Желтом море. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея, передает УНН.

Детали

Отмечается, что пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет.

Снаряды упали севернее северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей.

Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных также указало, что они принимают ответные меры.

Напомним,

Ранее Южная Корея эвакуировала жителей острова Йонпён из-за возможной военной провокации КНДР.

В Сеуле начались учения по предотвращению внезапного нападения КНДР28.12.23, 04:10 • 36760 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война

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