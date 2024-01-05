КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів у бік островів Південної Кореї

Берегова артилерія КНДР випустила понад 200 снарядів у бік південнокорейських островів, розташованих у Жовтому морі. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на Комітет начальників штабів ЗС Республіки Корея, передає УНН.

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Зазначається, що постраждалих серед південнокорейських цивільних осіб та військовослужбовців немає.

Снаряди впали північніше північної розмежувальної лінії, що у Сеулі вважають фактичним морським кордоном.

Агентство Yonhap з посиланням на південнокорейських військових також вказало, що вони вживають заходів у відповідь.

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Раніше Південна Корея евакуювала жителів острова Йонпьон через можливу військову провокацію КНДР.

У Сеулі почалися навчання щодо запобігання раптовому нападу КНДР