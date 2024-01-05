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КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів у бік островів Південної Кореї

КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів у бік островів Південної Кореї

Київ • УНН

 • 113894 перегляди

КНДР випустила понад 200 артилерійських снарядів поблизу південнокорейських островів; про жертви не повідомляється, Південна Корея вжила заходів у відповідь.

Берегова артилерія КНДР випустила понад 200 снарядів у бік південнокорейських островів, розташованих у Жовтому морі. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на Комітет начальників штабів ЗС Республіки Корея, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що постраждалих серед південнокорейських цивільних осіб та військовослужбовців немає.

Снаряди впали північніше північної розмежувальної лінії, що у Сеулі вважають фактичним морським кордоном.

Агентство Yonhap з посиланням на південнокорейських військових також вказало, що вони вживають заходів у відповідь.

Нагадаємо

Раніше Південна Корея евакуювала жителів острова Йонпьон через можливу військову провокацію КНДР.

У Сеулі почалися навчання щодо запобігання раптовому нападу КНДР28.12.23, 04:10 • 36760 переглядiв

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