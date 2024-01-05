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Південна Корея евакуює жителів острова Йонпьон через можливу військову провокацію КНДР

Південна Корея евакуює жителів острова Йонпьон через можливу військову провокацію КНДР

Київ • УНН

 • 44818 перегляди

Південна Корея наказала провести екстрену евакуацію на острові Йонпхендо через можливу військову провокацію з боку Північної Кореї, де, за повідомленнями, пролунали постріли.

Південна Корея наказала цивільним особам на західному прикордонному острові Йонпьон евакуюватися до притулків, заявили офіційні особи на тлі очевидних ознак військової провокації з боку Північної Кореї. Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap, передає УНН.

Деталі

Наказ про екстрену евакуацію було віддано о 12:02 і знову о 12:30 у п'ятницю за місцевим часом на прохання південнокорейських військових.

Наголошується, що місцева влада оголосила масову евакуацію після того, як отримала відповідну вказівку від південнокорейських військових. За попередніми даними, у бік острова вже могло бути зроблено кілька пострілів з території КНДР.

Ми оголосили про евакуацію після того, як отримали дзвінок від військової частини, яка повідомила, що вона завдає морського удару по острову Йонпхьон, оскільки має ситуацію з провокацією Північної Кореї

сказав чиновник.

США та Південна Корея розроблять спільні принципи ядерного захисту проти загрози від КНДР16.12.23, 07:02 • 103951 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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