Південна Корея евакуює жителів острова Йонпьон через можливу військову провокацію КНДР

Південна Корея наказала цивільним особам на західному прикордонному острові Йонпьон евакуюватися до притулків, заявили офіційні особи на тлі очевидних ознак військової провокації з боку Північної Кореї. Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap, передає УНН.

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Наказ про екстрену евакуацію було віддано о 12:02 і знову о 12:30 у п'ятницю за місцевим часом на прохання південнокорейських військових.

Наголошується, що місцева влада оголосила масову евакуацію після того, як отримала відповідну вказівку від південнокорейських військових. За попередніми даними, у бік острова вже могло бути зроблено кілька пострілів з території КНДР.

Ми оголосили про евакуацію після того, як отримали дзвінок від військової частини, яка повідомила, що вона завдає морського удару по острову Йонпхьон, оскільки має ситуацію з провокацією Північної Кореї