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Южная Корея эвакуирует жителей острова Йонпён из-за возможной военной провокации КНДР

Южная Корея эвакуирует жителей острова Йонпён из-за возможной военной провокации КНДР

Киев • УНН

 • 44816 просмотра

Южная Корея приказала провести экстренную эвакуацию на острове Йонпхендо из-за возможной военной провокации со стороны Северной Кореи, где, по сообщениям, раздались выстрелы.

Южная Корея приказала гражданским лицам на западном пограничном острове Йонпён эвакуироваться в убежища, заявили официальные лица на фоне очевидных признаков военной провокации со стороны Северной Кореи. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap, передает УНН.

Детали

Приказ об экстренной эвакуации был отдан в 12:02 и снова в 12:30 в пятницу по местному времени по просьбе южнокорейских военных.

Отмечается, что местные власти объявили массовую эвакуацию после того, как получили соответствующее указание от южнокорейских военных. По предварительным данным, в сторону острова уже могло быть сделано несколько выстрелов с территории КНДР.

Мы объявили об эвакуации после того, как получили звонок от военной части, которая сообщила, что она наносит морской удар по острову Йонпхён, поскольку имеет ситуацию с провокацией Северной Кореи

сказал чиновник.

США и Южная Корея разработают совместные принципы ядерной защиты против угрозы от КНДР16.12.23, 07:02 • 103949 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика

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