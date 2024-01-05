Южная Корея эвакуирует жителей острова Йонпён из-за возможной военной провокации КНДР
Киев • УНН
Южная Корея приказала провести экстренную эвакуацию на острове Йонпхендо из-за возможной военной провокации со стороны Северной Кореи, где, по сообщениям, раздались выстрелы.
Южная Корея приказала гражданским лицам на западном пограничном острове Йонпён эвакуироваться в убежища, заявили официальные лица на фоне очевидных признаков военной провокации со стороны Северной Кореи. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap, передает УНН.
Детали
Приказ об экстренной эвакуации был отдан в 12:02 и снова в 12:30 в пятницу по местному времени по просьбе южнокорейских военных.
Отмечается, что местные власти объявили массовую эвакуацию после того, как получили соответствующее указание от южнокорейских военных. По предварительным данным, в сторону острова уже могло быть сделано несколько выстрелов с территории КНДР.
Мы объявили об эвакуации после того, как получили звонок от военной части, которая сообщила, что она наносит морской удар по острову Йонпхён, поскольку имеет ситуацию с провокацией Северной Кореи
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